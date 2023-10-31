Liepājas autobusu parks выплатит штраф за участие в картеле

В СК заявили, что компания обязалась отозвать свое заявление в суд, оспаривающее решение СК, выплатить штраф, наложенный за участие в картеле, и продолжить обучение своих сотрудников по вопросам антимонопольного законодательства.

Как сообщалось, 5 января 2023 года СК наложил штраф в размере 1,975 млн евро на трех региональных пассажирских перевозчиков - Liepājas autobusu parks, Nordeka и Latvijas sabiedriskais autobuss - за запрещенное соглашение в сфере региональных пассажирских перевозок.

Штраф для Liepājas autobusu parks составил 862 700 евро, для Nordeka - 637 600 евро и для Latvijas sabiedriskais autobuss - 474 600 евро.

Позже компании обжаловали решение СК в суде. Административный региональный суд возбудил три отдельных дела.

СК пришел к выводу, что Liepājas autobusu parks, Nordeka и Latvijas sabiedriskais autobuss обменивались коммерческой информацией не только о распределении лотов, но и об условиях участия в закупках, договорившись, например, об участии или неучастии в конкретном лоте, а также о форме участия в закупках - индивидуально или путем образования объединений.