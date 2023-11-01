В следующем году планируется пустить поезда Рига - Тарту

Бетлем также признал, что еще слишком рано говорить о том, как часто поезда могут курсировать по этому маршруту.

Муниципалитет Тарту уже много лет хочет обеспечить пассажирское железнодорожное сообщение с Ригой.

Мэр второго по величине города Эстонии Урмас Клаас сказал представителям Elron, что подходящее время для запуска маршрута будет летом, когда обычно наблюдается больший наплыв туристов.

По словам Клааса, оптимально поездка из Тарту в Ригу должна длиться три с половиной часа, чтобы это было быстрее, чем можно проехать по этому маршруту на автомобиле, и чтобы поезда были комфортными и современными.

Министр климата Михал добавил, что с представителями Латвии и Литвы также ведутся переговоры относительно маршрута пассажирского поезда Таллинн - Вильнюс.

Литва планирует пустить из Вильнюса в Таллинн через Шяуляй, Ригу, Валгу и Тарту поезд, который преодолеет расстояние между столицами Литвы и Эстонии всего за девять часов.

В следующем году планируется начать движение пассажирских поездов между Вильнюсом и Ригой через Шяуляй.