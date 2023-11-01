Пассажирское железнодорожное сообщение между Ригой и Тарту планируется начать в следующем году, сообщает LETA со ссылкой на Tartu Postimees.
В следующем году планируется пустить поезда Рига - Тарту
Газета сообщает, что Министерство климата Эстонии выделило в бюджете на 2024 год 300 тысяч евро на реализацию этого плана.
Министр климата Эстонии Кристен Михал пояснил, что проект был разработан совместно с муниципалитетом Тарту, который хочет создать это железнодорожное сообщение, поскольку в следующем году Тарту станет культурной столицей Европы.
Министр добавил, что выделенные 300 тысяч евро позволят начать движение пассажирских поездов по этому маршруту в следующем году, а за техническое руководство отвечает эстонский государственный оператор пассажирских поездов Eesti Liinirongid, работающий с брендом Elron.
"Долгосрочный план - это более постоянное сообщение между Тарту и Ригой, но на данный момент мы можем говорить только о следующем годе", - сказал министр.
Председатель правления Elron Лаури Бетлем подтвердил, что компания начала изучать возможности запуска такого маршрута. В ходе процесса должны быть решены различные вопросы - например, сертификация дизельных поездов Stadler FLIRT для движения в Латвии, а также проверка пригодности латвийской инфраструктуры для поездов Elron.
"Для начала процесса установлены контакты с властями Латвии, консультации продолжаются", - сообщил руководитель Elron.
Бетлем также признал, что еще слишком рано говорить о том, как часто поезда могут курсировать по этому маршруту.
Муниципалитет Тарту уже много лет хочет обеспечить пассажирское железнодорожное сообщение с Ригой.
Мэр второго по величине города Эстонии Урмас Клаас сказал представителям Elron, что подходящее время для запуска маршрута будет летом, когда обычно наблюдается больший наплыв туристов.
По словам Клааса, оптимально поездка из Тарту в Ригу должна длиться три с половиной часа, чтобы это было быстрее, чем можно проехать по этому маршруту на автомобиле, и чтобы поезда были комфортными и современными.
Министр климата Михал добавил, что с представителями Латвии и Литвы также ведутся переговоры относительно маршрута пассажирского поезда Таллинн - Вильнюс.
Литва планирует пустить из Вильнюса в Таллинн через Шяуляй, Ригу, Валгу и Тарту поезд, который преодолеет расстояние между столицами Литвы и Эстонии всего за девять часов.
В следующем году планируется начать движение пассажирских поездов между Вильнюсом и Ригой через Шяуляй.
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