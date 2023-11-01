Сейм может пересмотреть регулирование выдачи больничных листов

Председатель Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш (СЗК) сегодня, 1 ноября, призвал ответственные министерства к январю пересмотреть правила выдачи больничных листов.
В настоящее время первые девять дней больничного оплачивает работодатель. Самый первый день больничного не оплачивается, за последующие два дня выплачивается 75% заработной платы, за остальные дни - 80% брутто-зарплаты. В представленной жителями инициативе предлагается пересмотреть порядок оплаты больничного листа и внести необходимые изменения, чтобы во время болезни, особенно в девятидневный период, предусмотренный для больничного листа А, компенсация заболевшему составляла 100% чистой заработной платы и выплачивалась из социального бюджета.
Рейнис Узулниекс, парламентский секретарь Министерства благосостояния (Минблаг), ответил, что в Латвии нет ни одного краткосрочного пособия, которое бы выплачивалось на 100%, более того, среди стран ЕС Латвия занимает второе место по замещению пособий по болезни, уровень которого достигает 80%. В Эстонии этот уровень составляет 70%, а в Литве - 62%.
Представитель Минблага считает, что полная оплата больничного не будет способствовать мотивации человека вернуться на рынок труда, а учитывая, что оплачивать больничный предлагается из специального бюджета, то, чтобы быть в состоянии покрыть расходы, следует увеличить и налог на трудоспособность.
Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артем Уршульский, добавил, что при переходе к полной оплате больничных листов мотивация может потеряться и у работодателя, т.к. в настоящее время большую часть расходов покрывает именно он, он заинтересован в обеспечении хороших условий труда, но переход к 100-процентной оплате может привести к ухудшению условий труда.
По данным Минздрава, сейчас больше всего больничных листов выдают семейные и профессиональные врачи - 50 и 80 тысяч соответственно.
Заместитель госсекретаря Минблага Диана Якайте представила комиссии, что работодатели заинтересованы в сокращении расходов. Они призывают продлить количество больничных дней, которые из своего кармана покрывает работник. Сейчас это один день, а работодатели предлагают три, однако в министерстве пока не согласны. Речь идет также об уменьшении пособий по болезни.
По ее мнению, компромисс мог быть таким: для того, чтобы претендовать на больничный, можно установить для человека квалификационный период. Например, работодатель может оплачивать больничный, когда сотрудник отработал на предприятии больше 3 месяцев. В этом случае работодатель может указать или не указывать квалификационный период.
С предложением работодателей не согласна эксперт Союза Свободных профсоюзов Латвии Линда Ромеле - она предлагает систему, при которой первый больничный день не оплачивается, второй и третий оплачиваются в размере 50%, а, начиная с четвертого - в размере 80% из госбюджета. Это будет выполнено при условии, что в следующем году необлагаемый налогом минимум будет увеличен до 700 евро.
Между тем, член правления ассоциации PINS Норберт Снарскис обратил внимание на положение людей с ограниченными возможностями. В настоящее время они платят взносы социального страхования, даже если не включены в рынок труда. Он предлагает подумать о том, чтобы включить их в рынок труда, обеспечить поддержку со стороны работодателей, чтобы они тоже могли, к примеру, чаще ходить к врачу.
Депутат Райвис Дзинтарс (Нацобъединение) считает, что нужно произвести всеобщую ревизию выдачи больничных листов. Аналогичные мысли высказал и председатель комиссии Берзиньш, который призвал все ответственные министерства расследовать все случаи выдачи больничных листов. Он призвал их прийти с конкретным видением изменений к концу января.
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