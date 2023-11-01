Сейм может пересмотреть регулирование выдачи больничных листов

По данным Минздрава, сейчас больше всего больничных листов выдают семейные и профессиональные врачи - 50 и 80 тысяч соответственно.

Заместитель госсекретаря Минблага Диана Якайте представила комиссии, что работодатели заинтересованы в сокращении расходов. Они призывают продлить количество больничных дней, которые из своего кармана покрывает работник. Сейчас это один день, а работодатели предлагают три, однако в министерстве пока не согласны. Речь идет также об уменьшении пособий по болезни.

По ее мнению, компромисс мог быть таким: для того, чтобы претендовать на больничный, можно установить для человека квалификационный период. Например, работодатель может оплачивать больничный, когда сотрудник отработал на предприятии больше 3 месяцев. В этом случае работодатель может указать или не указывать квалификационный период.

С предложением работодателей не согласна эксперт Союза Свободных профсоюзов Латвии Линда Ромеле - она предлагает систему, при которой первый больничный день не оплачивается, второй и третий оплачиваются в размере 50%, а, начиная с четвертого - в размере 80% из госбюджета. Это будет выполнено при условии, что в следующем году необлагаемый налогом минимум будет увеличен до 700 евро.

Между тем, член правления ассоциации PINS Норберт Снарскис обратил внимание на положение людей с ограниченными возможностями. В настоящее время они платят взносы социального страхования, даже если не включены в рынок труда. Он предлагает подумать о том, чтобы включить их в рынок труда, обеспечить поддержку со стороны работодателей, чтобы они тоже могли, к примеру, чаще ходить к врачу.

Депутат Райвис Дзинтарс (Нацобъединение) считает, что нужно произвести всеобщую ревизию выдачи больничных листов. Аналогичные мысли высказал и председатель комиссии Берзиньш, который призвал все ответственные министерства расследовать все случаи выдачи больничных листов. Он призвал их прийти с конкретным видением изменений к концу января.