СМИ: игорный бизнес получил больше всего господдержки во время пандемии

Изучив гранты, выплаченные тысячам предприятий во время пандемии, журнал Ir обнаружил, что крупнейшие суммы получили операторы азартных игр. Почему государство выделило миллионы на поддержку отрасли, которая ловко переключилась на работу в интернете?
Журнал сообщает, что государство во время Covid-19 выплатило на поддержку 12 300 предприятий в общей сложности 570 млн евро, таким образом, средняя сумма поддержки составила более 46 000 евро. Но 100 крупнейших обладателей грантов получили в общей сложности более 77 млн евро, а 18 предприятий получили по гранту, превышающему миллион.
Чтобы иметь полную картину о получателях грантов и суммах, Ir запросил данные у Службы государственных доходов с мая, обжаловал отказ в предоставлении информации в июле и наконец получил положительный ответ только на прошлой неделе.
Результат неожиданный: семь из десяти крупнейших получателей госпомощи оказались владельцами игровых залов.
Эпоха Covid-19 стала тяжелым испытанием для многих предпринимателей, но игорная индустрия смогла адаптироваться.
С конца 2020 года по весну 2022 года игорный бизнес получил государственные гранты на сумму более семи миллионов евро. Самая большая сумма - 1,9 млн - поступила на счет владельца игорных клубов Joker LTD, на втором месте с 1,24 млн находится владелец казино Zilais dimants DLV, а на третьем - владелец казино Fenikss Alfor с 1,17 млн евро.
Дальше следуют владелец парка развлечений "Аварийная бригада" Latvian Aamusement Agency, на поддержку которого было выплачено 1,151 млн евро, владелец Olybet Sporta bārs Ahti, принадлежащего эстонской Olympic Entertainment Group, получивший 1,15 млн евро, и игорная компания Olympic Casino Latvia, которой также было выплачено 1,15 млн евро.
Оператору гостиниц Mogotel была выплачена поддержка в 1,136 млн евро, устроителю азартных игр Admirāļu klubs - 1,131 млн евро, Tērbatas sēta, которому принадлежат бар и гостиница, где находится Royal Casino, принадлежащее тому же владельцу, - 1,112 млн евро, а владельцу Čili pizza и Lotte caffe Tiamo grupa выплачено 1,1 млн евро.
При этом журнал отмечает, что игорные компании использовали и другие виды господдержки, например, Alfor получила еще дополнительно 2,9 млн евро на пособия по простою работников и субсидии заработной платы.
"Всего за короткий период в 2020 году с апреля по начало июня азартные игры были запрещены как очно, так и дистанционно. В целом в годы пандемии оборот отрасли упал, однако она быстро восстановилась. Несмотря на то, что количество игровых залов в стране сократилось примерно на треть (с 310 до 203), а количество игровых автоматов даже на 40% - до 4999, люди изменили привычки и играют в интернете", - отмечает журнал.
В частности, в журнале упоминается, что в 2019 году оборот компаний, получивших лицензию на азартные игры, составил 289 млн евро, а прибыль - 75 млн, тогда как в 2020 году оборот сократился на 33%, а прибыль - на 64%, опустившись до 27 млн. Единственным убыточным годом стал 2021-й, когда оборот составил 114 млн евро, однако отрасль работала с убытками в 9,8 млн евро. Но уже в прошлом году оборот всех лицензированных организаторов азартных игр вырос до 245 млн, а прибыль составила 62,5 млн евро. В том числе резко выросли доходы от интерактивных азартных игр.
В то время министр экономики Янис Витенбергс (KPV, позднее - Нацобъединение) не дал согласия на интервью об итогах программы грантов.
В короткой переписке он пояснил, что решения об ограничении отраслей принимала оперативная группа руководства, а он как министр заботился о том, чтобы предприятия могли "перезимовать". На вопрос, какой была его позиция по игорному бизнесу, Витенбергс заявил: "Моя позиция заключалась в том, что им, соблюдая требования безопасности, нужно дать возможность работать, чтобы не было оснований требовать господдержку".
Министр финансов того времени и нынешний глава Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство") также выразил мнение, что неправильно сортировать предприятия. "Азартные игры - легальный вид бизнеса. Тогда надо было заявить, что это нелегальный бизнес!" - сказал политик.
Бывший министр подчеркнул, что целью введенной во время пандемии поддержки было не допустить сценария предыдущего финансового кризиса, когда из-за финансовых трудностей страну покинули около 180 000 человек.
"Уровень безработицы удержался очень низким, что и было нашей целью", - защищал проводимую политику Рейрс.
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