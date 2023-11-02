СМИ: игорный бизнес получил больше всего господдержки во время пандемии

Дальше следуют владелец парка развлечений "Аварийная бригада" Latvian Aamusement Agency, на поддержку которого было выплачено 1,151 млн евро, владелец Olybet Sporta bārs Ahti, принадлежащего эстонской Olympic Entertainment Group, получивший 1,15 млн евро, и игорная компания Olympic Casino Latvia, которой также было выплачено 1,15 млн евро.

Оператору гостиниц Mogotel была выплачена поддержка в 1,136 млн евро, устроителю азартных игр Admirāļu klubs - 1,131 млн евро, Tērbatas sēta, которому принадлежат бар и гостиница, где находится Royal Casino, принадлежащее тому же владельцу, - 1,112 млн евро, а владельцу Čili pizza и Lotte caffe Tiamo grupa выплачено 1,1 млн евро.

При этом журнал отмечает, что игорные компании использовали и другие виды господдержки, например, Alfor получила еще дополнительно 2,9 млн евро на пособия по простою работников и субсидии заработной платы.

"Всего за короткий период в 2020 году с апреля по начало июня азартные игры были запрещены как очно, так и дистанционно. В целом в годы пандемии оборот отрасли упал, однако она быстро восстановилась. Несмотря на то, что количество игровых залов в стране сократилось примерно на треть (с 310 до 203), а количество игровых автоматов даже на 40% - до 4999, люди изменили привычки и играют в интернете", - отмечает журнал.