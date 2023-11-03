Видео ⟩ За занавесом: Россия демонизирует Израиль и встречается с ХАМАС

Российские пропагандистские сообщения прошлой недели характеризуются не только тем, что говорилось, но и тем, что замалчивалось. Что касается сказанного, то 99% времени как в новостных, так и в пропагандистских программах было занято войной между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, в которой Россия позиционирует себя как защитника ни в чем не повинного палестинского гражданского населения и откровенно демонизирует Израиль, подчеркивая, что эта страна совершает военные преступления.
С другой стороны, единственное, что сообщалось об Украине - это то, что ее "песенка спета", Запад бросил Украину, теперь вся помощь пойдет только Израилю, а про Украину можно вообще забыть. В качестве доказательства россияне использовали недавние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо о приостановке помощи Украине. Точно так же россияне весьма вольно интерпретировали смысл высказываний Майка Джонсона, представителя Республиканской партии, избранного спикером Палаты представителей США. А именно, по мнению кремлевских идеологов, это означает, что помощь США Украине сократится и будет весьма незначительной.
Теперь о недосказанном - за прошедшую неделю не было ни одной "военкорской" сводки с фронта в Украине, воспроизводились лишь старые сообщения о ходе войны, о том, что украинская армия истекает кровью и ее силы скоро иссякнут. Россияне даже не упомянули о боях под Авдеевкой, о которых американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) сообщил, что русские потеряли там гораздо больше техники, чем под Угледаром. Эксперты ISW считают, что большие потери военной техники в Авдеевке ослабят наступательные возможности России в долгосрочной перспективе.
Интересно, что сообщалось о состоявшемся визите представителей палестинской террористической группировки ХАМАС в Россию, в ходе которого обсуждался вопрос освобождения российских граждан, захваченных ХАМАС, но не было показано ни одного сюжета о встрече представителей ХАМАС с российскими официальными лицами. О приезде представителей ХАМАС в Россию не сообщалось в новостных программах, о нем упоминалось (без визуальных материалов) только в программах "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым", где подчеркивалось, что все это абсолютно законно, поскольку Россия ответственно пытается добиться освобождения своих граждан.
Кроме того, в воскресном вечернем выпуске новостей не упоминались события в аэропорту столицы Дагестана Махачкалы, где разгневанная толпа антисемитов встречала самолет из Тель-Авива и разыскивала израильских граждан, чтобы расправиться с ними.
Закономерно и самоочевидно, что российское телевидение промолчало по поводу сообщений американской разведки о том, что российские силы в Украине казнят своих же солдат, не подчиняющихся приказам. "У нас есть информация о том, что российская армия фактически казнит солдат, которые отказываются подчиняться приказам", - заявил на пресс-брифинге в Вашингтоне представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, добавив, что "у нас также есть информация о том, что российские командиры угрожают казнить целые подразделения, если они попытаются отступить под огнем украинской артиллерии".
Россияне демонизируют Израиль
На прошлой неделе пропагандисты изо всех сил старались дискредитировать Израиль, объявляя его военным преступником. При этом россияне мнили себя защитниками "всех униженных и оскорбленных". Фактически, говоря об израильской войне, российские идеологи ссылались только на арабские источники, а информация, предоставленная властями Газы, находящейся под контролем ХАМАС, преподносилась как полностью достоверная.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
В контексте войны в Украине, в которой для России жизненно важны поставки оружия Ираном, злейшим врагом Израиля, неудивительно, что Россия позиционирует себя как защитника палестинцев. Более того, в нынешнем геополитическом противостоянии очевидно, что России необходимо позиционировать себя иначе, чем Запад, особенно США, и надо учитывать, что арабские страны Россия рассматривает как своих союзников.
В то же время в России замалчивается тот факт, что и США, и европейские страны неоднократно призывали к гуманитарной паузе в атаках на сектор Газа, чтобы обеспечить эвакуацию мирного населения.
В международном контексте израильской войны и ее влияния не только на Ближний Восток, но и на весь мир примечательны заявления директора Центра стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса о том, что это в значительной степени война идеологических нарративов. По словам Сартса, ситуация осложняется тем, что, в отличие от вторжения России в Украину, которое с точки зрения международного права можно оценивать только в черно-белых категориях добра и зла, черно-белый взгляд невозможен на длящийся много десятилетий израильско-палестинский конфликт. Тем самым отношение Запада к нападению Израиля на сектор Газа является сложным. Признается, что Израиль имеет право на самооборону и ХАМАС должен быть уничтожен, в то же время существуют опасения по поводу судьбы гражданского населения Газы. Как писал комментатор New York Times Томас Фридман, сам еврей, на убийство еврейских детей нельзя отвечать убийством палестинских детей.
В этом идеологическом столкновении, где западные лидеры не боятся говорить о сложности ситуации, русские упростили все до уровня трехногой табуретки: плохой - Израиль, который уничтожает палестинское мирное население, а хорошая Россия защищает невинных жертв, потому что это "самая гуманная" страна в мире.
Россияне также заявляют, что Запад во главе с Соединенными Штатами "разжигает войну", поскольку Совет Безопасности ООН отклонил российскую резолюцию о прекращении огня. В ответ Россия отклонила резолюцию США. Газета Washington Post пишет, что основная разница между двумя резолюциями заключалась в том, что американцы требовали гуманитарной паузы в секторе Газа, которая позволила бы поступать на территорию помощи, а также эвакуировать мирное население. Россия же требовала перемирия, что, конечно, неприемлемо для Израиля.
Александра Апельберг, редактор израильского новостного издания Detaly, рассказала The New York Times, что "Россия пытается показать, что план Запада по ее изоляции после вторжения на Украину провалился и что ей предстоит сыграть важную роль". По мнению Апельберг, у России практически нет реальных рычагов, которые позволили бы Москве влиять на ситуацию, но своей позицией она хочет повысить свой престиж в арабском мире. Газета также напоминает, что Россия никогда не признавала ХАМАС террористической группировкой.
Говоря об израильской войне, пропагандист Владимир Соловьев достиг крайней степени цинизма, утверждая, что Россия никогда не поддержит коллективную ответственность, которую якобы поддерживает Израиль, заставляя всех мирных жителей Газы платить за преступления ХАМАС. В подтверждение своей точки зрения Соловьев привел российское вторжение в Чечню, заявив, что в войне с чеченским терроризмом Россия никогда не использовала принцип коллективной ответственности и сохраняла жизнь всем гражданским лицам. Любой, кто читал книгу Анны Политковской о чеченской войне, просто ахнет от такой наглой и бесстыдной лжи в стиле Геббельса.
Примечательно, что в воскресенье вечером в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" произошел обмен острыми репликами между ведущим, осуждавшим Израиль, и участником программы, бывшим главой израильского секретного агентства "Натив" Яковом Кедми, который, конечно же, защищал свою страну. Надо признать, что Соловьев перекричал своего оппонента.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Ложь о том, что Запад отвернулся от Украины
Наряду с рассказами о гуманной России, которая встает на защиту палестинского мирного населения, пропагандисты активно высказывали мнение, что Украина всем на Западе надоела и никто больше не хочет ее поддерживать. Первыми ласточками такого развития событий стали позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Россияне также, естественно, обрадовались новому спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону, который немедленно прекратит американскую помощь Украине. Во многом это выдача желаемого за действительное. Правда в том, что на следующий день после назначения на новую должность Джонсон заявил Fox News, что неправильно рассматривать помощь Украине и Израилю в общем пакете поддержки в 106 миллиардов долларов. Также после избрания Джонсона спикером на пресс-конференции на вопрос журналиста, поддержит ли он помощь Украине, Джонсон ответил, что не будет говорить о политике. На пресс-конференции новоизбранный спикер подчеркнул, что США находятся на стороне своего союзника Израиля, но не упомянул войну в Украине ни одним словом. Это, конечно, не очень хорошая новость.
В то же время Эндрю д'Аньери, президент Евразийского центра Атлантического совета, подчеркнул в эфире радио "Свободная Европа", что, хотя позиция Джонсона может затруднить прохождение в Конгрессе пакета поддержки, в том числе Украине, не в его силах остановить это в одиночку. Стоит отметить, что вечером того же дня, когда состоялась пресс-конференция, Джонсон решительно поддержал Киев, заявив, что вторжение Москвы "представляет угрозу национальной безопасности всего Запада".
Д'Аньери также сообщил, что остается неясным, удастся ли Джонсону разделить пакет помощи Украине и Израилю, поскольку Джонсон не смог бы получить место спикера, если бы не нашел компромисс с умеренными республиканцами, которые поддерживают помощь Украине.
Молчание о контрнаступлении украинцев
Вопреки заявлениям России о том, что с Украиной покончено, на прошлой неделе в журнале Foreign Policy можно было прочитать статью "Контрнаступление Украины более успешно, чем вы думаете". В статье отмечается, что за последние месяцы Украина одержала ряд удивительных побед в Крыму и вокруг него, включая ракетные удары по мосту через Керченский пролив и несколько дерзких атак на сам Черноморский флот, что существенно повлияло на способность России действовать на полуострове и в западной части Черного моря.
"Вооруженные силы Украины доказали, что они могут быстро и разрушительно включать в свой арсенал новую технику – как отечественные морские беспилотники, так и ракеты, поставляемые Великобританией и Францией. Если западные правительства хотят видеть больше успеха на поле боя, начать следовало бы с передачи Украине большего количества
ракет большей дальности, чтобы Украина продолжала лишать Россию свободы передвижения в Крыму. В любом случае, западные аналитики должны перестать концентрироваться только на наземной войне и поместить эти замечательные украинские достижения в тот контекст,
которого они заслуживают. В противном случае аргументировать в пользу вооружения Киева тем оружием, которое ему нужно для освобождения своих территорий, будет сложнее, чем могло бы быть", - пишет Foreign Policy.
В то же время ряд других западных СМИ признают, что контрнаступление Киева оказалось не таким успешным, и, как отмечают эксперты, большую часть вины за это должен понести сам Запад, который мог бы поставить Украине необходимое вооружение гораздо раньше и в больших количествах.
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