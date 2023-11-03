Видео ⟩ За занавесом: Россия демонизирует Израиль и встречается с ХАМАС

В контексте войны в Украине, в которой для России жизненно важны поставки оружия Ираном, злейшим врагом Израиля, неудивительно, что Россия позиционирует себя как защитника палестинцев. Более того, в нынешнем геополитическом противостоянии очевидно, что России необходимо позиционировать себя иначе, чем Запад, особенно США, и надо учитывать, что арабские страны Россия рассматривает как своих союзников.

В международном контексте израильской войны и ее влияния не только на Ближний Восток, но и на весь мир примечательны заявления директора Центра стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса о том, что это в значительной степени война идеологических нарративов. По словам Сартса, ситуация осложняется тем, что, в отличие от вторжения России в Украину, которое с точки зрения международного права можно оценивать только в черно-белых категориях добра и зла, черно-белый взгляд невозможен на длящийся много десятилетий израильско-палестинский конфликт. Тем самым отношение Запада к нападению Израиля на сектор Газа является сложным. Признается, что Израиль имеет право на самооборону и ХАМАС должен быть уничтожен, в то же время существуют опасения по поводу судьбы гражданского населения Газы. Как писал комментатор New York Times Томас Фридман, сам еврей, на убийство еврейских детей нельзя отвечать убийством палестинских детей.