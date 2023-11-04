"Украина будет наша": Лукашенко уверен, что поддержка Запада ослабевает

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина "будет нашей", что украинские проблемы для США становятся менее важными, а президент Украины Владимир Зеленский готовится покинуть страну, пишет украинское СМИ "Униан", со ссылкой на подконтрольное Беларуси информационное агентство БелТа.
Как пишет государственное агентство БелТА, Лукашенко заявил, что поддержка Украины снижается из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он также считает, что союзники Украины отвернутся от Украины.
"Украина будет наша. Никому эта Украина не нужна.
Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека... Как только где-то какая-нибудь заварушка, о тебе забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план", - цитирует портал "Униан" речь Александра Лукашенко.
Лукашенко добавил, что "головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру".
Глава Беларуси заявил, что США "далеко, они большие, им это сто лет не надо. Их политика - это муть, муть, муть... Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное - это расходный материал, как в Украине сегодня".
"Поэтому этот регион - наш регион. В том смысле, что мы вместе будем (с Украиной)", - приводит портал "Униан" слова Лукашенко.
Белорусский диктатор добавил, что, когда он смотрит на западных политиков, ему "иногда хочется плакать", потому что "они же не думают о народе".
Лукашенко также заявил, что Зеленский собирается покинуть страну.
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