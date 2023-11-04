"Украина будет наша": Лукашенко уверен, что поддержка Запада ослабевает

Как пишет государственное агентство БелТА, Лукашенко заявил, что поддержка Украины снижается из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он также считает, что союзники Украины отвернутся от Украины.

"Украина будет наша. Никому эта Украина не нужна.

Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека... Как только где-то какая-нибудь заварушка, о тебе забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план", - цитирует портал "Униан" речь Александра Лукашенко.

Лукашенко добавил, что "головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру".

Глава Беларуси заявил, что США "далеко, они большие, им это сто лет не надо. Их политика - это муть, муть, муть... Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное - это расходный материал, как в Украине сегодня".

"Поэтому этот регион - наш регион. В том смысле, что мы вместе будем (с Украиной)", - приводит портал "Униан" слова Лукашенко.

Белорусский диктатор добавил, что, когда он смотрит на западных политиков, ему "иногда хочется плакать", потому что "они же не думают о народе".

Лукашенко также заявил, что Зеленский собирается покинуть страну.