Фермеры остались без европейских денег из-за того, что министерство не разработало IT-систему

С этого года базовые платежи на гектар снижены, но те, кто выполняет дополнительную деятельность, получают премии. Например, когда поля опрыскиваются точечно, а не хаотично.

Эти пособия называются экосхемами.

Чтобы получить выплаты по экосхемам, хозяйствам необходимо было до 5 ноября, то есть до конца этой недели, предоставить данные о том, когда и какие удобрения и средства защиты растений используются на каждом поле.

Крупные собственники имеют десятки, а то и сотни таких полей. Отчитываться приходится и о многих видах деятельности. Согласно утвержденным Правительством правилам, отчеты должны подаваться в специальной системе - для удобства фермеров и Государственной службы защиты растений. Но система до сих пор не завершена. До сих пор она работала нерегулярно, одни и те же данные приходилось многократно повторять в разных местах. Но системы, которые уже используют сами фермеры для записи данных по внесению удобрений, опрыскиванию и другим операциям, не могут быть добавлены автоматически. Все должно быть внесено от руки.

Задержки в завершении работы над системой означают, что фермеры не могут ввести данные, требуемые Европой, и получить выплаты. Это затронет почти 3 000 фермерских хозяйств.

Для некоторых это может оказаться последней каплей в кризисе, о котором отрасль предупреждает с начала года.