Фермеры остались без европейских денег из-за того, что министерство не разработало IT-систему

Два года назад Министерство сельского хозяйства решило, что ему необходимо модернизировать свои IT-системы. В порядке переговорной процедуры был выбран претендент, которого уже тогда подозревали в связях с политическим руководством министерства. Первая крупная работа по этому соглашению должна была быть готова в этом году, чтобы фермеры могли ввести данные, требуемые Европой, и получить платежи. Но компания не выдержала сроки, и теперь деньги получить невозможно, сообщает программа Nekā Personīga.
Когда почти 20 лет назад Латвия присоединилась к Европейскому Союзу, латвийские фермеры имели возможность получать плату за каждый гектар, который содержится и используется в сельском хозяйстве. Но вскоре выяснилось, что в Латвии эти выплаты самые низкие в Европе.
Были предоставлены неверные статистические данные о землях, используемых в сельском хозяйстве. Они оказались гораздо ниже, чем на самом деле, и сумму, выделенную Латвии, пришлось делить на гораздо большую площадь. Разница с некоторыми странами достигала четырех раз. С тех пор главное требование фермеров - получать не меньше, чем их соседи, чтобы конкуренция была честной.
В этом году, казалось бы, все удалось - в новом многолетнем плане финансирование позволяло Латвии надеяться, что прямые выплаты будут соответствовать среднеевропейскому уровню. Теперь надежда сменилась разочарованием.
В Европу вновь были поданы неверные данные, и крупные хозяйства получат еще меньше выплат на гектар, чем раньше.
На этой неделе около 600 возмущенных фермеров в городе Слампе призвали Министерство сельского хозяйства к ответу за допущенные ошибки.
С этого года базовые платежи на гектар снижены, но те, кто выполняет дополнительную деятельность, получают премии. Например, когда поля опрыскиваются точечно, а не хаотично.
Эти пособия называются экосхемами.
Чтобы получить выплаты по экосхемам, хозяйствам необходимо было до 5 ноября, то есть до конца этой недели, предоставить данные о том, когда и какие удобрения и средства защиты растений используются на каждом поле.
Крупные собственники имеют десятки, а то и сотни таких полей. Отчитываться приходится и о многих видах деятельности. Согласно утвержденным Правительством правилам, отчеты должны подаваться в специальной системе - для удобства фермеров и Государственной службы защиты растений. Но система до сих пор не завершена. До сих пор она работала нерегулярно, одни и те же данные приходилось многократно повторять в разных местах. Но системы, которые уже используют сами фермеры для записи данных по внесению удобрений, опрыскиванию и другим операциям, не могут быть добавлены автоматически. Все должно быть внесено от руки.
Задержки в завершении работы над системой означают, что фермеры не могут ввести данные, требуемые Европой, и получить выплаты. Это затронет почти 3 000 фермерских хозяйств.
Для некоторых это может оказаться последней каплей в кризисе, о котором отрасль предупреждает с начала года.
У нового министра сельского хозяйства есть возможность свалить накопившиеся проблемы на предыдущих министров, которые сейчас находятся в оппозиции.
На этой неделе Министерство сельского хозяйства предложило перенести срок подачи отчетов на апрель следующего года. Но это означает, что до тех пор фермеры не будут получать выплаты от экосхем. После возражений фермерских организаций новый срок был установлен до 5 февраля.
Теперь Госслужба защиты растений больше не требует использования "Системы управления сельскохозяйственными землями" (LIZ), а просит отправлять данные в любом формате и будет собирать их самостоятельно.
LIZ система является частью плана Министерство сельского хозяйства по цифровизации отрасли. С этой целью в 2021 году министерство объявило конкурс проектов, в котором IT-компаниям было предложено представить свои идеи, как это сделать.
Информация в техническом задании была скудной, не было даже оценки того, сколько министерство готово потратить. Только один участник представил предложение - объединение компаний Autentica и Softikom. С этими компаниями министерство подписало контракт на сумму 7 млн евро. IT-компании уже получили 40 заданий по контракту. Шесть из них касаются системы LIZ, критикуемой фермерами.
Сумма контрактов составляет миллионы евро.
Однако в одном случае разработчики опоздали с выполнением задания и были оштрафованы на 4 000 евро. По другому заданию срок выполнения был перенесен с лета на конец ноября.
Autentica в письме поясняет, что не принимала участия в разработке LIZ системы. Она была передана партнеру Softikom, а к выполнению работ привлечен субподрядчик CatchSmart. Руководитель проекта LIZ системы Арис Ариньш также не является сотрудником Softikom. Его компания Orange 4 IT является субподрядчиком.
В правлении компании Autentica входит сын политика Национального союза Александра Кирштейнса, Карлис.
Ему принадлежит четверть этой компании. Успех компании в нескольких министерских закупках был исследован в прошлом году пользователем соцсетей Raiva и о нем писал журнал Ir.
Nekā personīga рассказывала о компании Softikom три года назад, когда Rīgas ūdens заключила с компанией контракт стоимостью 370 000 евро на разработку клиентского портала, выполнение которого было затянулось на год. Претендентов было несколько, но самые дешевые предложения были отсеяны.
С тех пор в компании произошли изменения. В прошлом году фирму купил Микс Экбаум. Еще 13 лет назад программа De Facto сообщала, что его компания весьма успешно участвует в закупках министерств, курируемых СЗК. За год она выиграла девять конкурсов.
Тогда компания подала на программу в суд за оскорбление чести и достоинства, но доказать свою правоту в трех судебных инстанциях ей не удалось.
Экбаум убежден, что семейные связи владельцев Autentica не имеют никакого значения, и что они получают контракты благодаря своему профессионализму. Успех собственных компаний Экбаума в области госзаказов также является результатом опыта и знаний.
Softikom часто передает работу субподрядчикам. В случае с критикуемой LIZ системой, - это SIA CatchSmart, где менеджером и реальным бенефициаром является деревообработчик Улдис Миеркалнс.
Последние десять лет он был одним из крупнейших спонсоров партии "Для развития Латвии". В прошлом он также делал пожертвования партии "Новое время".
На момент заключения контракта стоимостью 7 млн евро министром сельского хозяйства был Каспар Герхардс из Национального объединения. Связаться с ним не удалось. В конце прошлого года его сменил Дидзис Шмитс из "Объединенного списка", но поскольку контракт уже был подписан, он не видел необходимости его проверять.
Для всех фермеров денег от экосхем недостаточно, чтобы заплатить даже минимальный платеж. После состоявшегося на этой неделе собрания фермеров, на котором представители министерства и политического руководства выслушивали многочасовые обвинения, началась лихорадочная деятельность.
Офис министра попросил фермерские организации до понедельника, 6 ноября, высказать свое мнение о том, на какие программы следует сократить средства, чтобы выплатить хотя бы часть денег от экосхем.
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