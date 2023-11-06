В 84% сексуальных преступлений латвийские дети знакомы с насильником

Заместитель руководителя Государственной инспекции по защите прав детей Лиене Калниня-Бандере рассказала, что нередко детям страшно и стыдно говорить о случившемся, так как насилие в основном происходит в ближнем кругу.

"Нам надо учиться быть открытыми и чуткими. Мы думали о том, как в учреждениях просвещать специалистов, как разговаривать с родителями, помогать им понять, кому они доверяют присмотр за ребенком, не терять бдительности и быть внимательными", - сказала она.

Член правления Centrs Dardedze Агнесе Сладзевска рассказала, что для поддержки пострадавшим от насилия детей в Риге, на ул. Бривибас, 40 создано пространство Ra-drošā telpa, где можно оставить свои эмоции и негативные переживания, научиться говорить "нет" и разговаривать на "неудобные" темы.

Ra-drošā telpa доступно всем желающим в течение недели - до 12 ноября, по рабочим дням с 12 до 19 часов, а в выходные - с 12 до 16 часов. Здесь же пройдут две дискуссии: 8 ноября о роли родителей и 9 ноября о роли образовательных учреждений в защите детей, а 11 ноября здесь состоится мастерская писательницы Инги Жолуде.

Как сообщила представитель центра Dardedze Анда Авена, если отзывчивость жителей будет большой, возможно, кампания будет продлена еще на неделю. Ее цель - привлечь внимание к существующей проблеме.