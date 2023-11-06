В 84% сексуальных преступлений латвийские дети знакомы с насильником

Организация Centrs Dardedze сегодня, 6 ноября, открыла образовательную кампанию "Читай между строк", цель которой - предотвратить сексуальное использование детей, просвещая родителей и общественность.
За первые шесть месяцев этого года от сексуальных преступлений пострадали 184 ребенка, и в 84% случаев дети были знакомы с насильником,
например, тот являлся отчимом, дедушкой, двоюродным братом или другим человеком из ближнего окружения. В этом году выросло также число преступлений без физического контакта с ребенком, посредством коммуникационных технологий, а также количество нарушений в сфере оборота порнографических материалов, свидетельствуют данные Государственной полиции.
Международные исследования показывают, что сексуальному насилию подвергается в среднем каждый девятый ребенок, что показывает огромный разрыв между зарегистрированными преступлениями и реальным масштабом насилия.
Посол кампании, актриса и режиссер Инга Тропа отметила, что самым страшным и разрушительным является молчание о насилии: оно ничего не решает, но с каждым мгновением, с каждым годом тяжесть только нарастает и душит не только жертву, но и близких людей.
"Единственный выход - начать говорить: сначала хотя бы через танец, песню, рисунок, игру. Проговорив проблему, можно освободиться от болезненного опыта и найти возможность начать полноценную жизнь", - отметила она.
Заместитель руководителя Государственной инспекции по защите прав детей Лиене Калниня-Бандере рассказала, что нередко детям страшно и стыдно говорить о случившемся, так как насилие в основном происходит в ближнем кругу.
"Нам надо учиться быть открытыми и чуткими. Мы думали о том, как в учреждениях просвещать специалистов, как разговаривать с родителями, помогать им понять, кому они доверяют присмотр за ребенком, не терять бдительности и быть внимательными", - сказала она.
Член правления Centrs Dardedze Агнесе Сладзевска рассказала, что для поддержки пострадавшим от насилия детей в Риге, на ул. Бривибас, 40 создано пространство Ra-drošā telpa, где можно оставить свои эмоции и негативные переживания, научиться говорить "нет" и разговаривать на "неудобные" темы.
Ra-drošā telpa доступно всем желающим в течение недели - до 12 ноября, по рабочим дням с 12 до 19 часов, а в выходные - с 12 до 16 часов. Здесь же пройдут две дискуссии: 8 ноября о роли родителей и 9 ноября о роли образовательных учреждений в защите детей, а 11 ноября здесь состоится мастерская писательницы Инги Жолуде.
Как сообщила представитель центра Dardedze Анда Авена, если отзывчивость жителей будет большой, возможно, кампания будет продлена еще на неделю. Ее цель - привлечь внимание к существующей проблеме.
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