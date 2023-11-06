Китай отказался от участия России в важном проекте. Упоминание РФ убрали даже из названия

Китай официально исключил Россию из проекта самолета CR929, который должен был составить конкуренцию Boeing и Airbus.
Как сообщает South China Morning Post, Китайская корпорация коммерческих самолетов (Commercial Aircraft Corporation of China, COMAC) больше не считает Россию участником проекта и теперь продвигает 280-пассажирский самолет как исключительно китайскую продукцию.
Об участии России в проекте ничего не говорилось и в сентябре, когда была открыта спецлаборатория CR929, пишет издание. COMAC тогда сообщил, что Китай достиг "технической самодостаточности" и "независимых инновационных возможностей". Привлечение российской "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) первоначально планировалось для постройки корпуса самолета. Также ОАК хотела участвовать в разработке двигателя, но в документах COMAC об этом уже не упоминается.
Летом 2023 года на авиавыставке Le Bourget новый самолет был представлен как китайская продукция, хотя название лайнера CR символизирует участников проекта (C - Китай; R - Россия). Буква R теперь также исключена из названия самолета, и COMAC продвигает его как C929.
Проблемы с участием России в разработке самолета начались уже в первые годы существования проекта. COMAC отказала России в получении прибыли от продажи самолетов на внутреннем рынке Китая. Вместо этого OAK предложили увеличенную долю доходов от мировых продаж самолетов (70%). Однако именно на внутреннем рынке Китая ожидался наибольший спрос на самолет (заказано более 3000 единиц), а глобальные перспективы были неопределенными.
В 2022 году, после начала войны в Украине и введения западных санкций против российской авиационной промышленности, Китай решил отказаться от всех российских вкладов в проект CR929 и заменить их западной продукцией.
Вместо ходовых колес российского производства COMAC настояла на немецкой и американской продукции, в качестве партнеров для разработки двигателей было принято решение привлечь Rolls-Royce и General Electric, хотя именно Россия надеялась стать основным игроком в этой части проекта.
Выступая на форуме "Инженеры будущего" в конце июня прошлого года, бывший вице-премьер Юрий Борисов признал, что проект движется "в принципе не в том направлении, которое устраивало бы Россию".
"Китай, становясь промышленным гигантом, все меньше интересуется нашими услугами. Наше участие все меньше и меньше", - посетовал Борисов.
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