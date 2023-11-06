Китай отказался от участия России в важном проекте. Упоминание РФ убрали даже из названия

Как сообщает South China Morning Post, Китайская корпорация коммерческих самолетов (Commercial Aircraft Corporation of China, COMAC) больше не считает Россию участником проекта и теперь продвигает 280-пассажирский самолет как исключительно китайскую продукцию.

Об участии России в проекте ничего не говорилось и в сентябре, когда была открыта спецлаборатория CR929, пишет издание. COMAC тогда сообщил, что Китай достиг "технической самодостаточности" и "независимых инновационных возможностей". Привлечение российской "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) первоначально планировалось для постройки корпуса самолета. Также ОАК хотела участвовать в разработке двигателя, но в документах COMAC об этом уже не упоминается.

Летом 2023 года на авиавыставке Le Bourget новый самолет был представлен как китайская продукция, хотя название лайнера CR символизирует участников проекта (C - Китай; R - Россия). Буква R теперь также исключена из названия самолета, и COMAC продвигает его как C929.