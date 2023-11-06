Цена на электроэнергию в странах Балтии за неделю снизилась вдвое

На прошлой неделе оптовая цена электроэнергии в странах Балтии снизилась на 55% и составила в среднем 58,3 евро за мегаватт-час (МВт/ч) по всему региону.
Средняя недельная цена на бирже электроэнергии Nord Pool снизилась на 29% по сравнению с предыдущей неделей до 42,9 евро, сообщает литовская энергетическая компания Elektrum Lietuva.
Снижение произошло в основном за счет снижения цен на энергоресурсы и роста производства ветровой энергии, которое выросло на 78% в странах Северной Европы и на 136% в странах Балтии.
В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю сократилось на 5% до 521 ГВт/ч, общие объемы производства электроэнергии снизились на 11% до 385 ГВт/ч.
За неделю все три страны Балтии вместе произвели 55% необходимого им электричества.
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