Цена на электроэнергию в странах Балтии за неделю снизилась вдвое

Средняя недельная цена на бирже электроэнергии Nord Pool снизилась на 29% по сравнению с предыдущей неделей до 42,9 евро, сообщает литовская энергетическая компания Elektrum Lietuva.

Снижение произошло в основном за счет снижения цен на энергоресурсы и роста производства ветровой энергии, которое выросло на 78% в странах Северной Европы и на 136% в странах Балтии.

В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю сократилось на 5% до 521 ГВт/ч, общие объемы производства электроэнергии снизились на 11% до 385 ГВт/ч.

За неделю все три страны Балтии вместе произвели 55% необходимого им электричества.