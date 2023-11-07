Когда Латвия сможет выйти на самообеспечение электроэнергией?

Однако директор по оптовой торговле энергией компании Latvenergo Гунтис Лусис считает, что этот план соседям вряд ли удастся, так как литовцы переоценили свои возможности.

В то же время Латвия может выйти на самообеспечение в ближайшие три-четыре года, так как ей нужно меньше дополнительных мощностей, но для этого уже сейчас нужно принимать конкретные решения.

Также много будет зависеть от паводков, от того, насколько солнечным будет лето, от силы ветра и других факторов. Если посмотреть на производство электроэнергии в странах Балтии, то ситуация ухудшается в южном направлении.

В Эстонии самый низкий уровень импорта, в Латвии он выше, а в Литве - самый высокий. Балтийский регион нуждается в новых генерирующих мощностях, но не за счет ископаемых ресурсов.

В прошлом году потребление электроэнергии в Балтии составило 27 тераватт-часов, при этом экономика развивалась достаточно медленно, а импортировано было около 11 тераватт-часов.

"Это около 40%, что является большим дефицитом по сравнению с ближайшими странами - Финляндией, Швецией, Польшей, Германией", - отмечает Лусис.

В прошлом году потребление Латвии составило около 7 тераватт-часов, а произведено было 5 тераватт-часов.

"Чтобы выйти на нули, нам необходимо производить как минимум на 2 тераватт-часа в год больше. Эти 2 тераватт-часа могут произвести, например, солнечные панели мощностью 700 мегаватт и ветряные электростанции мощностью 500 мегаватт", - говорит Лусис.

В Latvenergo считают, что больше внимания следует уделять производству именно ветровой энергии.