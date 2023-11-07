Силиня высказалась о необлагаемом минимуме

Силиня отметила, что при повышении необлагаемого и дифференцированного необлагаемого минимума не будут уплачиваться налоги и это потребует еще более крупных средств в бюджете, которых сейчас просто нет. Она также подчеркнула, что необлагаемый минимум влияет на ряд других вопросов.

"Сделать это в нынешнем бюджете невозможно, потому что и самоуправления указали, что в таком случае надо сразу думать в том числе о финансировании самоуправлений, поскольку необлагаемый минимум напрямую влияет на их доходы", - сказала Силиня.

Министр экономики Виктор Валайнис подтвердил, что вопрос не исчез из повестки дня Министерства экономики, но его нужно рассматривать в общем налоговом контексте - с учетом влияния льгот, больничных листов, финансового выравнивания самоуправлений и др.

"Если рассматривать в отрыве, это повлекло бы только расходы в бюджете и никто из нас не смог бы убедиться в том, какой эффект это даст народному хозяйству", - сказал Валайнис, подчеркнув при этом, что это важный вопрос и в министерстве по нему неизбежно будут дискуссии.