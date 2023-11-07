Силиня высказалась о необлагаемом минимуме

Повышение необлагаемого минимума следует рассматривать в контексте с другими вопросами, поскольку в бюджете следующего года рассматривать его в отрыве невозможно, заявила во вторник, 7 ноября, СМИ премьер-министр Эвика Силиня, комментируя критику Латвийского союза свободных профсоюзов (LBAS) о налоговом бремени.
Силиня отметила, что при повышении необлагаемого и дифференцированного необлагаемого минимума не будут уплачиваться налоги и это потребует еще более крупных средств в бюджете, которых сейчас просто нет. Она также подчеркнула, что необлагаемый минимум влияет на ряд других вопросов.
"Сделать это в нынешнем бюджете невозможно, потому что и самоуправления указали, что в таком случае надо сразу думать в том числе о финансировании самоуправлений, поскольку необлагаемый минимум напрямую влияет на их доходы", - сказала Силиня.
Министр экономики Виктор Валайнис подтвердил, что вопрос не исчез из повестки дня Министерства экономики, но его нужно рассматривать в общем налоговом контексте - с учетом влияния льгот, больничных листов, финансового выравнивания самоуправлений и др.
"Если рассматривать в отрыве, это повлекло бы только расходы в бюджете и никто из нас не смог бы убедиться в том, какой эффект это даст народному хозяйству", - сказал Валайнис, подчеркнув при этом, что это важный вопрос и в министерстве по нему неизбежно будут дискуссии.
Как сообщалось, в понедельник на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству LBAS раскритиковал в госбюджете следующего года вопросы, касающиеся не облагаемого налогами минимума, диспропорции зарплат в структурах безопасности, а также финансирования профессиональных учебных заведений и железнодорожной инфраструктуры.
По мнению LBAS, следует поднять необлагаемый минимум не только до уровня минимальной зарплаты, но до размера средней оплаты труда. LBAS считает, что максимальный применяемый необлагаемый минимум необходимо повысить по крайней мере до 700 евро в месяц, приравняв его к уровню минимальной зарплаты, который вступит в силу в 2024 году. В то же время, чтобы повысить выгоду работников, зарабатывающих среднюю зарплату, по мнению LBAS, важно повысить и границу, до которой применяется дифференцированный необлагаемый минимум, подняв ее с 1800 евро до 2800 евро в месяц.
LBAS подчеркивает, что стагнация этого вопроса недопустима, поскольку Литва и Эстония пересматривают необлагаемый минимум и минимальную зарплату регулярно, а Латвия тем временем дополнительно теряет конкурентоспособность оплаты труда и предпринимательства. LBAS отмечает, что на 2024 год и в Литве, и в Эстонии уже обозначен новый уровень необлагаемого минимума - в размере 747 евро и 654 евро соответственно, тогда как в Латвии он сохранится на уровне 500 евро третий год подряд.
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