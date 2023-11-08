Diena: Показатели выполнения основного бюджета ухудшаются

Один из вопросов, на который пока нет ответа - почему в то время, когда статья доходов более или менее выполняется в соответствии с планом, даже несколько превышая его, расходная часть по многим статьям отстает от запланированного.

В середине октября были представлены результаты выполнения основного бюджета за девять месяцев 2023 года. После публикации итогов первого полугодия Министерство финансов выступило с заявлением, в котором изложило свое мнение по выполнению бюджетного плана, однако в третьем квартале министерство такого разъяснения не представило.

В то же время 13 октября было опубликовано мнение министра финансов Арвила Ашераденса по проекту госбюджета на 2024 год, в котором подчеркивалось, что его приоритетами будет развитие в "безопасной и благополучной Латвии". Министр отметил, что в конце сентября под руководством премьер-министра Эвики Силини правительство в рамках бюджета на следующий год утвердило дополнительные средства в размере 783,3 млн евро на приоритетные меры и ряд налоговых инициатив.

Расходы в следующем году запланированы в размере 16,1 млрд евро. Правительство обещает потратить их на три приоритетных направления: укрепление внутренней и внешней безопасности (91,9 млн евро), повышение качества медицинского обслуживания (275 млн) и образование (119,5 млн).

"Хотя первоочередные меры являются лишь частью госбюджета, они указывают на четкий курс правительства", - подчеркнул министр финансов.