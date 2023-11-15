"Потерял человечность за 25 центов": ребенка не пустили в автобус из-за сломанного терминала

Недавно жительница Айя столкнулась с неприятной ситуацией. Ее 12-летнего cына не пустили в междугородний автобус Рига - Айнажи, так как у мальчика не было наличных. На билет нужно было всего 25 центов. В автобусе не работал терминал, поэтому ребенок не смог расплатиться картой и был вынужден ждать следующего рейса почти три часа. Об этом его озадаченная мама сообщила в соцсетях.
Как рассказала Айя, 5 ноября на Рижском автовокзале водитель автобуса компании CATA велел ее сыну выйти из автобуса, так как у него не было 25 центов наличными.
"Этот пост посвящен Рижскому международному автовокзалу, компании CATA и особенно водителю, который сегодня велел ребенку выйти из междугороднего автобуса, следующего по маршруту Рига - Айнажи (в 15:00 из Риги). Почему? Потому что в автобусе не работал терминал для оплаты банковской картой, а у ребенка не было 25 центов наличными на билет. Нет, я не собираюсь здесь обсуждать, почему на этот раз у него не было с собой наличных или тот факт, что мой сын, возможно, не выглядит как типичный 12-летний ребенок.
Сухой факт: можно потерять человечность за 25 центов. Вопрос: почему до сих пор считается нормой оставлять ребенка за дверью междугороднего автобуса?" - написала мама в соцсетях, добавив, что мальчику пришлось ждать следующего автобуса почти три часа, так как в воскресенье автобусы ходят редко. Стоит отметить, что расстояние от Риги до Айнажи составляет 114 км.
Билет на автобус мальчику должен был обойтись в 25 центов, так как на него действует скидка по семейной карте 3+, пояснила Айя.
В Автотранспортной дирекции (ATD) считают, что в данной ситуации ключевым словом является "общение" между пассажиром и водителем автобуса.
"Стоит помнить, что детям как пассажирам должна быть оказана всевозможная поддержка. В таких ситуациях ATD ожидает, что водитель уважительно поддержит пассажира, порекомендовав решение, которое позволит предоставить услугу даже в случае возникновения технических проблем с терминалом", - сказала представитель ATD Санита Хейнсберга.
Дирекция также рекомендует пассажирам региональных автобусов приобретать билеты заранее, чтобы не возникало подобных неприятных ситуаций.
"Перевозчик обязан предоставить пассажиру возможность приобретения билета, в том числе посредством безналичного расчета, однако могут быть различные причины (объективные и субъективные), по которым терминал не работает. Если возникли проблемы с безналичным расчетом, на Рижском международном автовокзале есть банкоматы различных банков (Swedbank, SEB banka, Citadele banka, Luminor Bank), где можно снять наличные, не опоздав на рейс, и купить билеты. К тому же на упомянутые маршруты есть возможность купить билеты заранее в интернете", - пояснила Хейнсберга.
В свою очередь, в случаях, когда обеспечить безналичный расчет невозможно и у пассажира нет наличных денег, ATD призывает перевозчиков искать решение, а не выбирать самый простой путь и отказывать в услуге.
"Особенно в тех случаях, когда речь идет о детях или молодых людях, на улице темное время суток, и тем более если это последний рейс - не оставляйте детей в беспомощном положении, пустите их в автобус и параллельно ищите решение возникшей проблемы", - призвали в дирекции.
RUS TVNET также обратился за комментарием в транспортную компанию CATA, но на момент написания статьи ответ не был получен.
В Латвии случаи, когда детей по каким-то причинам высаживают из транспорта, особенно остро воспринимаются обществом после трагической гибели 5-летнего Вани Берладина из Лиепаи в 2017 году. Напомним, в июле 2017 года ребенок вышел из своего дома на улице Павилостас в Лиепае и пропал. Спустя десять дней, 11 июля, тело Вани было найдено в лесном массиве поселка Дубени Гробиньского края. Экспертиза установила, что ребенок умер от общего переохлаждения организма в результате воздействия низких температур. Выяснилось, что мальчик вышел из дома субботним утром, гулял сам по себе по улицам, катался на общественном транспорте и случайно перепутал автобусы, заехав в глухое место, после чего заблудился в лесу, где и нашли его тело. Этот трагический случай вызвал громкое обсуждение о равнодушии взрослых людей, работе ответственных органов и действиях социальных служб.
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