Глава Банка Латвии: при нынешней политике мы не сможем достичь среднего уровня дохода в ЕС

Казакс: прежде чем ЕЦБ начнет снижение ставок, нужно убедиться, что инфляция не начнет расти снова

Прежде чем Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать ставки, необходимо убедиться в том, что инфляция не начнет расти снова, заявил Казакс в интервью передаче 900 sekundes на телеканале TV3.

Он отметил, что, например, в Латвии в начале этого года годовая инфляция превышала 20%, в сентябре составляла уже чуть более 3%, а к концу года, скорее всего, опустится ниже 2%, и, хотя резкое снижение инфляции можно считать успехом, еще нужно убедиться, что она не начнет расти снова.

Президент Банка Латвии подчеркнул, что неопределенность высока, в том числе по-прежнему сохраняются геополитические риски, из-за которых, например, могут вырасти цены на энергоресурсы.

"Инфляция действительно существенно снижается, но мы также должны убедиться, что после снижения процентных ставок она не начнет вновь расти. Со второго подхода снизить ее будет уже сложнее - ставки придется поднимать гораздо выше. Поэтому пока мы удерживаем ставки, а когда убедимся, что инфляция действительно побеждена, то и ставки начнут постепенно снижаться", - сказал Казакс.

Руководитель центробанка отметил, что из-за высокой неопределенности не будет спекулировать о конкретных сроках, когда может начаться снижение ставок.

При этом Казакс отметил, что финансовые рынки ожидают, что при нынешнем сценарии макроэкономического роста, когда экономика Европы слаба, но без существенной рецессии, во второй половине следующего года может начаться постепенное снижение ставок.