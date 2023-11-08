Глава Банка Латвии: при нынешней политике мы не сможем достичь среднего уровня дохода в ЕС

Стремление к среднему по Европейскому Союзу уровня доходов – достаточно минимальная цель, но даже этого Латвия, вероятно, не сможет достичь в условиях реализации нынешней политики, заявил в среду, 8 ноября, на открытии конференции Банка Латвии о народном хозяйстве "Рецепт роста для экономики" его президент Мартиньш Казакс.
Целевого показателя инфляции в 2% удастся достичь во втором полугодии 2025 года, заявил Казакс. "Наша задача как одного из центральных банков еврозоны - поддерживать стабильность цен, достигнув целевого показателя инфляции в 2% в среднесрочной перспективе. (…) Мы намерены выйти на целевой показатель в 2%. Наши текущие прогнозы показывают, что это произойдет во втором полугодии 2025 года", - сказал Казакс.
Он пояснил, что рост экономики и инфляция или дефляция определяются сложным взаимодействием общего спроса и предложения, а на это в свою очередь влияет не только монетарная политика - она может лишь немного повлиять на общее предложение или не повлиять на него вообще.
В то же время главной целью фискальной и структурной политики является не стабильность цен, отметил Казакс. Однако, если фискальная и структурная политика будет противоречить монетарной политике, для достижения цели стабильности цен потребуется больше времени и путь к ней может быть более нестабильным, а это не пойдет на пользу ни предприятиям, ни домохозяйствам.
Глава Банка Латвии отметил, что в Латвии часто смотрят на рост экономики с точки зрения конвергенции доходов и экстраполируют данные, чтобы выяснить, когда внутренний валовой продукт (ВВП) на душу населения сможет достичь среднего уровня Европейского союза (ЕС). По мнению Казакса, стремление к среднему уровню является минимальной целью, но и ее, скорее всего, не удастся достичь в условиях нынешней политики.
"Даже если предположить, что в будущем рост экономики страны каким-то образом может продолжиться нынешними темпами, которые ни в коем случае нельзя гарантировать, это будет означать, что Латвия сможет достичь среднего уровня доходов ЕС примерно к 2050 году", - сказал Казакс.
Чтобы восстановить рост экономики в ЕС в целом и конкретно в Латвии, в первую очередь следует учитывать полную декарбонизацию экономики, которую должно провести следующее поколение, подчеркнул Казакс.
Изменения климата и технологические перемены ставят вопрос о структурных изменениях в экономике. По словам Казакса, нет оснований ожидать, что декарбонизация может произойти в уже существующих отраслях. Деятельность некоторых старых отраслей придется сузить, некоторые отрасли придется заменить новыми.
Не стоит забывать, что и внешняя среда стала намного более неблагоприятной, отметил президент Банка Латвии. Насильственные конфликты вспыхивают чаще и в более широких масштабах. Латвии как члену НАТО обеспечивается наивысший возможный уровень безопасности, в то время как в ближайшем соседнем регионе по-прежнему идет широкомасштабная война.
Как указал глава Банка Латвии, под влиянием постоянных изменений геополитической ситуации следует предположить, что некоторые составляющие рецепта экономического роста будут не такими быстрыми и дешевыми, как раньше.
"Если нам дан выбор между меньшей эффективностью и меньшей безопасностью и мы выберем меньшую безопасность, то получим и то, и другое. Забота о безопасности важнее простых соображений эффективности", - сказал Казакс.
Казакс: прежде чем ЕЦБ начнет снижение ставок, нужно убедиться, что инфляция не начнет расти снова
Прежде чем Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать ставки, необходимо убедиться в том, что инфляция не начнет расти снова, заявил Казакс в интервью передаче 900 sekundes на телеканале TV3.
Он отметил, что, например, в Латвии в начале этого года годовая инфляция превышала 20%, в сентябре составляла уже чуть более 3%, а к концу года, скорее всего, опустится ниже 2%, и, хотя резкое снижение инфляции можно считать успехом, еще нужно убедиться, что она не начнет расти снова.
Президент Банка Латвии подчеркнул, что неопределенность высока, в том числе по-прежнему сохраняются геополитические риски, из-за которых, например, могут вырасти цены на энергоресурсы.
"Инфляция действительно существенно снижается, но мы также должны убедиться, что после снижения процентных ставок она не начнет вновь расти. Со второго подхода снизить ее будет уже сложнее - ставки придется поднимать гораздо выше. Поэтому пока мы удерживаем ставки, а когда убедимся, что инфляция действительно побеждена, то и ставки начнут постепенно снижаться", - сказал Казакс.
Руководитель центробанка отметил, что из-за высокой неопределенности не будет спекулировать о конкретных сроках, когда может начаться снижение ставок.
При этом Казакс отметил, что финансовые рынки ожидают, что при нынешнем сценарии макроэкономического роста, когда экономика Европы слаба, но без существенной рецессии, во второй половине следующего года может начаться постепенное снижение ставок.
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