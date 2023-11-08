Потребительские цены в октябре этого года по сравнению с сентябрем в Латвии снизились на 0,4%, а за год - в октябре этого года по сравнению с октябрем 2022 года - выросли на 2,1%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В октябре годовая инфляция в Латвии составила 2,1%. Какие продукты подорожали, а какие - подешевели?
В то же время за 12 месяцев средний уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос в октябре на 12,3%.
В октябре 2023 года по сравнению с сентябрем наиболее существенное влияние на изменение уровня цен оказали связанные с жильем товары и услуги (-0,4 процентного пункта), группа различных товаров и услуг (-0,2 п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (-0,1 п. п.), а также продукты питания и безалкогольные напитки (+0,2 п. п.).
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки увеличились на 0,7%.
Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе оказали свежие овощи (+10,2%) и свежие фрукты (+1,7%). В результате завершения акций подорожали сливочное масло (+4,9%), кофе (+0,9%), растительное масло (+4,2%), шоколад (+1,5%), сыр и творог (+0,6%), мука и другие зерновые (+1,5%). Дороже стали оливковое масло (+5,7%) и сладости (+4,8%). Под влиянием акций подешевели вяленое, соленое или копченое мясо (-1,6%), свинина (-0,9%), прохладительные напитки (-3,7%). Снизились цены на картофель (-2,9%), а также на фруктовые и овощные соки (-2,4%).
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за месяц снизился на 2%. Наиболее существенное снижение цен в группе за месяц отмечалось на электроэнергию (-5,7%) и теплоэнергию (-3,5%). Зато подорожали водоснабжение, канализационные услуги и материалы для содержания и ремонта жилья.
Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подешевели на 0,2%, на что в основном повлияло падение цен на пассажирские авиаперевозки на 10%. Выросли цены на топливо - на 0,2%, в основном за счет увеличения на 1,7% цен на дизельное топливо. Автогаз был дороже на 0,2%, а цены на бензин упали на 1,7%. Подорожали запчасти и принадлежности для личных транспортных средств, а также обслуживание и ремонт личных транспортных средств.
В остальных группах потребления в течение месяца наиболее значительное снижение цен отмечалось на средства для уборки и ухода за жильем, комплексные услуги отдыха, обувь. Рост цен отмечался на одежду, мебель для дома, услуги ресторанов и кафе, фармацевтические продукты.
При этом наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года оказали продовольствие и безалкогольные напитки (+1,1 п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 п. п.), здравоохранение (+0,5 п. п.), связанные с отдыхом и культурой товары и услуги (+0,4 п. п.), а также товары и услуги, связанные с жильем (-1,3 п. п.) и транспортом (-0,4 п. п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков за год цены увеличились на 4,3%.
Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе в течение года оказали хлеб (+10,9%), кондитерские изделия (+9,2%) и макаронные изделия (+10,3%). Дороже стали вяленое, соленое или копченое мясо (+6,3%), свинина (+9%), мясные изделия (+6,9%). Подорожали кофе (+10,6%), свежие фрукты (+8,8%), оливковое масло (+31,2%), мороженое (+13,2%), фруктовые и овощные соки (+13,3%), сладости (+21,3%), яйца (+8,3%), картофель (+9,3%). При этом снизились цены на молоко (-16,7%), мясо домашней птицы (-6,1%), сливочное масло (-15,8%), молочные продукты (-5,3%), свежие овощи (-3,6%), растительное масло (-11,9%), а также сыр и творог (-2,3%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 7,8%. Цены на алкогольные напитки выросли на 8,3% - подорожало пиво, крепкие алкогольные напитки и вино, - а цены на табачные изделия за год в среднем поднялись на 6,7%.
На товары и услуги, связанные с жильем, за год средний уровень цен снизился на 6,6%. В течение года наиболее существенное снижение цен отмечалось на теплоэнергию (-15,3%). Упали цены на твердое топливо (-25,5%), природный газ (-25,7%), электроэнергию (-2,7%), канализационные услуги (-4,9%). При этом подорожали услуги по обслуживанию жилья (+7,5%), арендная плата за жилье (+7,8%), а также сбор мусора (+13,6%). Кроме того, подорожали услуги по содержанию и ремонту жилья, материалы для содержания и ремонта жилья и водоснабжение.
В группе здравоохранения средний уровень цен за год поднялся на 8,4%. В течение года дороже стали фармацевтические продукты, услуги врачей-специалистов, а также стоматологические услуги.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год снизились на 3,3%, что обусловлено главным образом падением цен на топливо на 8,4%. Дизельное топливо подешевело на 9,9%, бензин - на 5,2%, а автомобильный газ - на 14,5%. В свою очередь, выросли цены на пассажирские автоперевозки, обслуживание и ремонт личных транспортных средств и другие услуги для личных транспортных средств.
В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение года отмечался на услуги питания, средства для уборки и ухода за жильем, телекоммуникационные услуги, товары личной гигиены и средства красоты, одежду.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!