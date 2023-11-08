В октябре годовая инфляция в Латвии составила 2,1%. Какие продукты подорожали, а какие - подешевели?

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 7,8%. Цены на алкогольные напитки выросли на 8,3% - подорожало пиво, крепкие алкогольные напитки и вино, - а цены на табачные изделия за год в среднем поднялись на 6,7%.

На товары и услуги, связанные с жильем, за год средний уровень цен снизился на 6,6%. В течение года наиболее существенное снижение цен отмечалось на теплоэнергию (-15,3%). Упали цены на твердое топливо (-25,5%), природный газ (-25,7%), электроэнергию (-2,7%), канализационные услуги (-4,9%). При этом подорожали услуги по обслуживанию жилья (+7,5%), арендная плата за жилье (+7,8%), а также сбор мусора (+13,6%). Кроме того, подорожали услуги по содержанию и ремонту жилья, материалы для содержания и ремонта жилья и водоснабжение.

В группе здравоохранения средний уровень цен за год поднялся на 8,4%. В течение года дороже стали фармацевтические продукты, услуги врачей-специалистов, а также стоматологические услуги.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год снизились на 3,3%, что обусловлено главным образом падением цен на топливо на 8,4%. Дизельное топливо подешевело на 9,9%, бензин - на 5,2%, а автомобильный газ - на 14,5%. В свою очередь, выросли цены на пассажирские автоперевозки, обслуживание и ремонт личных транспортных средств и другие услуги для личных транспортных средств.

В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение года отмечался на услуги питания, средства для уборки и ухода за жильем, телекоммуникационные услуги, товары личной гигиены и средства красоты, одежду.