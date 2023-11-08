Начат сбор подписей за введение пониженной ставки PVN для общепита

Автор инициативы - Андрис Калниньш, управляющий Riga Islande Hotel и президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов.

Он подчеркивает, что Латвии необходимо брать пример с других стран Европейского союза (ЕС) и снизить ставку PVN на услуги общественного питания с нынешних 21% до 12%.

По его мнению, это позволит сделать услуги общественного питания более доступными для населения в период роста цен, а также поможет в борьбе с теневой экономикой в секторе общепита и будет способствовать повышению конкурентоспособности отрасли в Балтийском регионе.

Как сообщалось, предприятия общественного питания неоднократно призывали снизить ставку PVN для отрасли, но это предложение не было поддержано.

Снижение PVN для отрасли общественного питания обсуждается как минимум с 2018 года, когда во время предвыборных дебатов представители крупнейших партий поддержали предложение Латвийской ассоциации торговцев и других организаций о применении к предприятиям общественного питания пониженной ставки PVN в размере 12%.

В 2019 году парламентская фракции партии KPV LV выдвинула предложение о снижении PVN для общепита в качестве одной из своих инициатив в бюджете 2020 года. В 2020 году во время пандемии Covid-19 министр экономики Янис Витенбергс, а также ряд оппозиционных депутатов предложили применять пониженную ставку PVN в размере 5% для сектора туризма и гостиничного бизнеса, чтобы помочь этим отраслям во время кризиса.

В свою очередь в мае 2020 года предприятия общественного питания организовали акцию #KatluRevolūcija "Революция котлов), призывая правительство снизить PVN на услуги общественного питания, в том числе в школах и больницах.

Однако в ноябре 2020 года большинство депутатов Сейма отклонило предложение Союза зеленых и крестьян ввести ставку PVN на общественное питание в размере 12% на два года.