В одном из подъездов Пурвциемса мужчина решил конфликт, пустив в дело нож

Крики и звуки драки были слышны несколько минут. Большая часть жителей дома была слишком напугана, чтобы открыть двери квартиры.

"Я была в дальней спальне, но крик был очень хорошо слышан. Шум, драка, что-то падало. Там живет женщина, мужчина и, по-моему, трое детей", - рассказала соседка со второго этажа.

Сосед этажом выше все-таки решил выйти в подъезд и выяснить, что происходит. Он увидел 24-летнего парня, который в крови лежал на полу.

Житель дома рассказал, что, увидев произошедшее, вызвал "скорую".

Молодого человека ранил житель дома, которому не понравилось, что чужаки вмешиваются в его дела. Причина физического конфликта была довольно неожиданной.

Оперативные службы приехали быстро и остановили кровотечение в ноге. Парня увезли в больницу. Его друг во время конфликта сломал руку и позже пришел в травмпункт сам. В свою очередь пустившего в дело нож мужчину увезли в изолятор. Начат уголовный процесс.

Как отмечает передача, официально неподтвержденная информация свидетельствует, что соседи, возможно, перепутали ход событий. В частности,

местные жители считают, что молодые люди шли спасать женщину, которая звала на помощь, однако инспекторам еще предстоит выяснить, насколько адекватно вели себя сами молодые люди и вообще нужна ли была женщине помощь. Есть и возможность того, что мужчина порезал парня в целях самообороны, и молодые люди хотели вломиться в квартиру без предупреждения.

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