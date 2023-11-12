Латвия хочет наладить производство боеприпасов. Привлечены иностранные партнеры

Закон об оборонной промышленности определит принципы надежности поставок при военных закупках, создаст условия для стратегического партнерства, что будет означать долгосрочные обязательства компаний перед государством и обязательство продолжать деятельность даже в военное время. Это также обеспечит основу для господдержки исследований.

Однако в законопроекте отсутствует упомянутое в названии регулирование оборонной промышленности, на что также указала Юридическая служба Сейма. Что делать - предложения Минобороны ожидаются в течение месяца. "Да, я согласен, что это закон, ориентированный на безопасность поставок, но если мы посмотрим на такое очень широкое регулирование, то оно выходит за рамки традиционной компетенции Минобороны, где должно быть видение и других министерств - каким образом эти инструменты поддержки используются в создании военной промышленности", - говорит Гарисонс.

Один из вопросов, требующий более широкого видения, связан с тем, что банки склонны отказываться от финансирования проектов военной индустрии, что ограничивает возможности развития. С такой проблемой столкнулись несколько производственных компаний в Латвии. "Парадоксальная ситуация, Европа и НАТО говорят - нужно, работайте, промышленность - это ключевое слово. С другой стороны доступно финансирование со стороны банковского и частного сектора, но доступ к нему очень затруднен. Скажем так, порой даже недоступно, потому что эта отрасль для многих до сих пор считается табу", - говорит член правления SIA D Dupleks Агрис Дундурс.