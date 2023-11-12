Латвия хочет наладить производство боеприпасов. Привлечены иностранные партнеры

Хотя и с опозданием, в ближайшие две недели на рассмотрение правительства может поступить вопрос о создании государственной компании по развитию военного производства. Это необходимо для того, чтобы участвовать в конкурсе на софинансирование Еврокомиссии для развития военного производства, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto. Латвия будет делать это вместе с международными партнерами из Франции и Финляндии.
Быть или не быть в Латвии масштабному производству военной продукции с участием государства? Уже через месяц, 13 декабря, закроется заявка на получение права на софинансирование Еврокомиссии по развитию военной промышленности. Страны будут конкурировать своими проектами. Для этого Латвия должна сначала принять решение о создании соответствующего общества государственного капитала. Проект, который уже был подготовлен при предыдущем правительстве, пока не появился в повестке дня нынешнего Кабинета министров. Времени осталось мало, а конкуренция за финансирование высока.
"Все документы были поданы и оценены очень тщательно. Я знаю, что Государственная канцелярия и ее структурные подразделения провели оценку очень подробно. Но время уходит - надо действовать быстрее, потому что Латвия находится в ситуации довольно острой конкуренции с другими странами ЕС", - рассказала бывший министр обороны Инара Мурниеце (Нацобъединение).
Нынешний министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") заявляет, что он не мог просто подписать столь серьезный документ - ему нужно было оценить, понять бизнес-план и дальнейшие шаги. Он обещает, что правительство примет решение о создании общества капитала в течение ближайших двух недель.
"Мы работает вместе с партнерами - франко-итальянским Nexter, и финско-норвежским Namo", - говорит Спрудс.
Для создания производства можно подать заявку на софинансирование с европейской стороны в размере до пятидесяти процентов от общих затрат. Возможная стоимость завода пока не разглашается, известно лишь, что это может быть многомиллионный проект и переговоры о финансовом распределении между партнерами еще продолжаются. "Мы сейчас говорим в первую очередь о сборке модульных зарядов, но очень хотим получить возможность производить здесь и отдельные элементы специально для этих модульных зарядов - чтобы здесь были как производство, так и сборка", - говорит Спрудс.
Госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс говорит, что принципом создания общества капитала будет создание холдинговой компании, которая сможет в дальнейшем строить и развивать различные предприятия уже с разными партнерами. "Его создаст Министерство обороны, на 100% он будет принадлежать государству. И тогда завод станет дочерним предприятием, которое будет совместной компанией с иностранными партнерами", - говорит Гарисонс.
Параллельно с этим процессом, после года согласований, ко второму чтению в Сейме готовится законопроект об оборонной промышленности, который должен регулировать эту отрасль. Широкие дискуссии в комиссии Сейма выявили весьма противоречивые мнения по этому поводу.
Застревание проекта в Сейме напрямую не влияет на возможность создания общества капитала, хотя в дебатах депутатов затрагивалась целесообразность возможного завода по производству боеприпасов в Латвии, которая вызвала некоторые сомнения. Латвийская федерация индустрии безопасности и обороны скептически относится к участию государства в производстве боеприпасов. "Мы прекрасно понимаем, что в тот момент, когда склады заполнятся, когда конфликты утихнут, встанет вопрос о том, как этому предприятию жить дальше и кто возьмет на себя эти бизнес-риски - стратегический инвестор или латвийское общество", - говорит председатель правления Латвийской федерации индустрии безопасности и обороны Элина Эгле-Лочмеле.
Закон об оборонной промышленности определит принципы надежности поставок при военных закупках, создаст условия для стратегического партнерства, что будет означать долгосрочные обязательства компаний перед государством и обязательство продолжать деятельность даже в военное время. Это также обеспечит основу для господдержки исследований.
Однако в законопроекте отсутствует упомянутое в названии регулирование оборонной промышленности, на что также указала Юридическая служба Сейма. Что делать - предложения Минобороны ожидаются в течение месяца. "Да, я согласен, что это закон, ориентированный на безопасность поставок, но если мы посмотрим на такое очень широкое регулирование, то оно выходит за рамки традиционной компетенции Минобороны, где должно быть видение и других министерств - каким образом эти инструменты поддержки используются в создании военной промышленности", - говорит Гарисонс.
Один из вопросов, требующий более широкого видения, связан с тем, что банки склонны отказываться от финансирования проектов военной индустрии, что ограничивает возможности развития. С такой проблемой столкнулись несколько производственных компаний в Латвии. "Парадоксальная ситуация, Европа и НАТО говорят - нужно, работайте, промышленность - это ключевое слово. С другой стороны доступно финансирование со стороны банковского и частного сектора, но доступ к нему очень затруднен. Скажем так, порой даже недоступно, потому что эта отрасль для многих до сих пор считается табу", - говорит член правления SIA D Dupleks Агрис Дундурс.
SIA Latvijas Mobilais Telefons уже сотрудничало с Минобороны в рамках нескольких проектов, и ждет этот закон для регулирования отрасли, в том числе определения того, чем на самом деле является оборонная промышленность. "Чтобы в отрасли были четкие правила игры, чтобы каждая компания, работающая в оборонной индустрии, или та, которая только планирует, знала все правила игры. Все плюсы, минусы и государственные требования в этой сфере, чтобы не было недоразумений. Потому что целью закона является определение состояния, которого необходимо достичь, а не указание процесса достижения этого состояния", - говорит вице-президент Latvijas Mobilais Telefons Лаура Кершуле.
Представитель правления производителя бронетехники Patria Latvia Угис Романов также сомневается, поможет ли закон в нынешнем виде организовать оборонную промышленность как отрасль народного хозяйства. На вопрос, что будет важно для развития отрасли, он отвечает: "Подобно проекту Patria 6x6, должны быть строгие условия для производителей оригинального оборудования, а это в основном иностранные компании, этот модуль безопасности поставок должен быть создан в Латвии, что гарантирует не только то, что мы в кризисной ситуации не будем так сильно зависеть от иностранных партнеров и, конечно, вторичный эффект - это вклад в экономику".
Несмотря разнообразные интересы, которые может затронуть будущий закон, руководитель ответственной комиссии Сейма по обороне и внутренним делам Раймонд Бергманис (Объединенный список) уверен, что самое важное все равно будет включено в законопроект, особенно не затягивая.
Отметим, что Латвийская федерация индустрии безопасности и обороны предложила упомянуть эту организацию в законе как единственного партнера государства. Это предложение было отклонено.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!