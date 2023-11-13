airBaltic закупит еще 30 самолетов Airbus

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic купит у европейской авиастроительной компании Airbus еще 30 самолетов Airbus A220-300 с правом на приобретение еще 20 летательных аппаратов этого типа, сообщили агентству представители airBaltic.
О новом контракте было объявлено в понедельник на авиавыставке Dubai Airshow 2023.
Ранее авиакомпания заказала 50 самолетов Airbus А220-300 с возможностью покупки еще 30 летательных аппаратов этого типа. Вместе с новым заказом airBaltic планирует увеличить свой флот А220-300 до 100 самолетов.
Первый самолет такого типа был поставлен авиакомпании в конце 2016 года, а с мая 2020 года airBaltic выполняет все полеты только на самолетах Airbus A220-300.
Сейчас флот airBaltic насчитывает 44 самолета Airbus A220-300. Последний летательный аппарат этого типа был поставлен в начале сентября.
К настоящему времени airBaltic перевезла на самолетах А220-300 почти 13,441 млн пассажиров. Всего авиакомпания выполнила на них около 150 000 полетов и пролетела более 328 000 часов.
Президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс напомнил, что airBaltic стала первой авиакомпанией в мире, которая начала полеты на А220-300.
Ранее представители airBaltic сообщили агентству LETA, что показатели работы Airbus A220-300 превзошли ожидания авиакомпании: достигнута более высокая общая производительность, экономия топлива и повышено удобство как пассажиров, так и работников.
Кроме того, предприятие отмечает, что на сегодня это самый экологичный коммерческий самолет в мире: декларация влияния его цикла службы на окружающую среду полностью прозрачна, эти летательные аппараты помогают сократить выбросы CO2 и NOX на 20% и 50% соответственно.
Как сообщалось, оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.
В первом полугодии текущего года airBaltic работала с прибылью в размере 14,604 млн евро в отличие от убытков годом ранее, а оборот авиакомпании в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 52,1% и составил 291,3 млн евро.
Выручка airBaltic за девять месяцев этого года составила 502 млн евро, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатели прибыли пока не опубликованы.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей датскому бизнесмену Ларсу Тусену, - 2,03%.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!