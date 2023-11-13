airBaltic закупит еще 30 самолетов Airbus

О новом контракте было объявлено в понедельник на авиавыставке Dubai Airshow 2023.

Ранее авиакомпания заказала 50 самолетов Airbus А220-300 с возможностью покупки еще 30 летательных аппаратов этого типа. Вместе с новым заказом airBaltic планирует увеличить свой флот А220-300 до 100 самолетов.

Первый самолет такого типа был поставлен авиакомпании в конце 2016 года, а с мая 2020 года airBaltic выполняет все полеты только на самолетах Airbus A220-300.

Сейчас флот airBaltic насчитывает 44 самолета Airbus A220-300. Последний летательный аппарат этого типа был поставлен в начале сентября.

К настоящему времени airBaltic перевезла на самолетах А220-300 почти 13,441 млн пассажиров. Всего авиакомпания выполнила на них около 150 000 полетов и пролетела более 328 000 часов.

Президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс напомнил, что airBaltic стала первой авиакомпанией в мире, которая начала полеты на А220-300.

Ранее представители airBaltic сообщили агентству LETA, что показатели работы Airbus A220-300 превзошли ожидания авиакомпании: достигнута более высокая общая производительность, экономия топлива и повышено удобство как пассажиров, так и работников.