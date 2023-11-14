Министерство образования не планирует публиковать карту школьной сети

Количество учеников в каждом классе будет зависеть от группы самоуправлений (всего их восемь), и только в приграничных регионах самоуправления будут сами определять размер классов в группе 1-9-х классов, а в средних школах они не смогут ничего менять.

МОН не планирует готовить карту школ, а оставит это в ведении самоуправлений.

Информационный отчет должен был быть рассмотрен на заседании правительства неделю назад, но его отложили, поскольку социальные партнеры попросили скорректировать некоторые моменты, связанные с классификацией самоуправлений.

В обновленной редакции города государственного значения и края Рижского региона отнесены к густонаселенным территориям, а для четырех волостей (Аурская, Курмалская, Циецерская, Цибульская), в которых имеются небольшие школы, повышены количественные критерии, поскольку на территории этих волостей расположены краевые центры.

МОН планирует пересматривать классификацию самоуправлений каждые три года, поскольку численность, плотность населения и другие параметры могут меняться.

В настоящее время минимальное количество учащихся в группах классов, в зависимости от самоуправления, установлено следующим образом: в 1-3-х и 4-6-х классах 30, 60 или 120, в 7-9-х классах 30, 45, 60 или 120, в 10-12-х классах - 60 или 120 (возможно и 45 учеников, если это единственная средняя школа в самоуправлении).

Помимо количественных критериев, важны наличие школ и время, затрачиваемое на дорогу до школы. На этапе 1-6-х классов время в дороге не должно превышать 40 минут на муниципальном транспорте (15 минут на семейном автомобиле), а в группе 7-12-х классов - 50-60 минут.