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Lux Express откроет новые маршруты Рига - Лиепая и Лиепая - Даугавпилс

rus.tvnet.lv
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Автобус Lux Express
Автобус Lux Express Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 14 ноября, автобусный пассажирский перевозчик Lux Express подал в Автотранспортную дирекцию заявку на включение маршрутов Рига - Лиепая и Лиепая - Даугавпилс в список коммерческих маршрутов регионального значения и выдачу разрешения на эти маршруты, сообщили в компании.

Получив разрешение от Автотранспортной дирекции, по словам компании, Lux Express будет обеспечивать ежедневно шесть шесть рейсов из Риги в Лиепаю, и обратно, а также два дополнительных рейса в выходные дни. Ежедневно будет выполняться один рейс туда и обратно по маршруту ЛиепаяДаугавпилс.

"Это будет уникальный рейс, так как мы первыми обеспечим возможность добраться без пересадки из одного конца Латвии в другой", - уверен директор по развитию бизнеса Lux Express в Балтии Алдис Кибенс.

В компании утверждают, что новые маршруты будут обслуживать только что приобретенные автобусы Skania Irizar i6s 2023 года выпуска. 

Ранее RUS TVNET также сообщал, что с 27 декабря из Вильнюса в Ригу начнет курсировать поезд.

Поезда будут курсировать по маршруту Вильнюс - Кайшядорис - Шяуляй - Йонишкис - Елгава - Рига, они смогут составить конкуренцию автотранспорту.

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