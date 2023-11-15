Lux Express откроет новые маршруты Рига - Лиепая и Лиепая - Даугавпилс

Получив разрешение от Автотранспортной дирекции, по словам компании, Lux Express будет обеспечивать ежедневно шесть шесть рейсов из Риги в Лиепаю, и обратно, а также два дополнительных рейса в выходные дни. Ежедневно будет выполняться один рейс туда и обратно по маршруту Лиепая - Даугавпилс.

"Это будет уникальный рейс, так как мы первыми обеспечим возможность добраться без пересадки из одного конца Латвии в другой", - уверен директор по развитию бизнеса Lux Express в Балтии Алдис Кибенс.

В компании утверждают, что новые маршруты будут обслуживать только что приобретенные автобусы Skania Irizar i6s 2023 года выпуска.

Ранее RUS TVNET также сообщал, что с 27 декабря из Вильнюса в Ригу начнет курсировать поезд.

Поезда будут курсировать по маршруту Вильнюс - Кайшядорис - Шяуляй - Йонишкис - Елгава - Рига, они смогут составить конкуренцию автотранспорту.