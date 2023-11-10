Поезд из Вильнюса в Ригу начнет курсировать с 27 декабря

Компания отмечает, что дата первого рейса еще может быть скорректирована.

"Мы надеемся, что в будущем он (маршрут. - Прим. BNS) будет дополнен сообщением с Таллинном, а после строительства железнодорожной линии Rail Baltica мы сможем ездить к соседям еще быстрее и комфортнее", - сообщила заместитель министра транспорта Литвы Лорета Маскалёвене.

Поезда будут курсировать по маршруту Вильнюс - Кайшядорис - Шяуляй - Йонишкис - Елгава - Рига, они смогут составить конкуренцию автотранспорту.

По словам временного руководителя LTG Link Гедиминаса Шечкуса, по этому маршруту люди смогут путешествовать без пересадок, а поезд также будет адаптирован к индивидуальным потребностям людей.

В настоящее время компания ведет подготовительные работы для нового маршрута - с латвийским управляющим инфраструктурой уже подписано соглашение об использовании железных дорог.

LTG Link обратилась к латвийским и европейским властям за необходимыми разрешениями на прохождение международных маршрутов на территории Латвии, также решаются другие вопросы по организации нового маршрута в соответствии с латвийскими требованиями, разрабатывается пакет услуг.