Российские пограничники пропустили нелегальных мигрантов к эстонской границе

По его словам, между 8:00 и 9:30 восемь граждан Сомали без права на въезд пытались проникнуть в Эстонию через пограничный пункт "Нарва".

"Поскольку у них не было шенгенских виз или вида на жительство, им было отказано во въезде на границе", - заявил Ляэнеметс на брифинге, добавив, что нелегальных мигрантов отправили обратно в Россию.

Министр сообщил, что по другую сторону российской границы были замечены люди, которые могут попытаться сделать что-то подобное, но не большими группами.

"Там что-то происходит. Департамент полиции и погранохраны эффективно реагирует на любые, даже самые незначительные проявления миграционного давления, чтобы не допустить обострения ситуации и увеличения миграции через границу Эстонии", - сказал Ляэнеметс.

Он отметил, что Эстония ясно дает понять, что таким путем попасть в Евросоюз невозможно.

"В настоящее время мы также координируем наши действия с Финляндией, которая приняла решение закрыть несколько пунктов пропуска через границу", - добавил Леенеметс.

Уже сообщалось, что Финляндия объявила в четверг, 16 ноября, что из-за роста числа нелегальных иммигрантов закроет половину пунктов пропуска на границе с Россией.