За день собрано 5769 евро на восстановление плаката "с черепом Путина"

Кампания по сбору средств на восстановление плаката стартовала в четверг, 16 ноября. Плакат размещен на стене здания музея и обращен к посольству России.

На восстановление порванного осенним ветром антивоенного плаката необходимо было 5500 евро. Музей обратился с призывом о пожертвованиях, чтобы найти более постоянное решение для этого плаката.

Putina miroņgalvai būt!



Ziedo: https://t.co/YvGYt6FEFI



Kārtējo reizi saplosīts rudens vēja brāzmās, plakāts prasa nopietnus atjaunošanas darbus, tai skaitā fasādes būvkonstrukcijā stiprinātas metāla sastatnes un vieglāka auduma apdruku.



Summa: 5500 eur#StandwithUkraine pic.twitter.com/zCX9YCoR9Y — Medicīnas vēstures muzejs 🇺🇦 (@medicinasmuzejs) November 16, 2023

В музее заявили, что плакат был установлен перед посольством России на наспех подготовленных временных строительных лесах в первые недели вторжения, в начале марта 2022 года. В очередной раз порванный осенними порывами ветра плакат требует серьезных реставрационных работ, включающих усиление металлических лесов в конструкции фасада здания и печать на более легкой ткани.

Дизайн обложки журнала Ir, созданный художником Кришем Салманисом и установленный на фасаде Музея истории медицины размером 6,5х10 метров, привлек миллионы пользователей социальных сетей, подсчитали в музее. Плакат стал символом поддержки Латвией борьбы Украины за свободу.