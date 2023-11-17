За день собрано 5769 евро на восстановление плаката "с черепом Путина"

Для восстановления плаката "с черепом Владимира Путина" Музею истории медицины имени Паула Страдыня было пожертвовано 5769 евро, сообщается на сайте благотворительной организации Ziedot.lv. Ранее размещенный на фасаде здания музея плакат был поврежден осенним ветром.
Кампания по сбору средств на восстановление плаката стартовала в четверг, 16 ноября. Плакат размещен на стене здания музея и обращен к посольству России.
На восстановление порванного осенним ветром антивоенного плаката необходимо было 5500 евро. Музей обратился с призывом о пожертвованиях, чтобы найти более постоянное решение для этого плаката.
Putina miroņgalvai būt!— Medicīnas vēstures muzejs 🇺🇦 (@medicinasmuzejs) November 16, 2023
Ziedo: https://t.co/YvGYt6FEFI
Kārtējo reizi saplosīts rudens vēja brāzmās, plakāts prasa nopietnus atjaunošanas darbus, tai skaitā fasādes būvkonstrukcijā stiprinātas metāla sastatnes un vieglāka auduma apdruku.
Summa: 5500 eur#StandwithUkraine pic.twitter.com/zCX9YCoR9Y
В музее заявили, что плакат был установлен перед посольством России на наспех подготовленных временных строительных лесах в первые недели вторжения, в начале марта 2022 года. В очередной раз порванный осенними порывами ветра плакат требует серьезных реставрационных работ, включающих усиление металлических лесов в конструкции фасада здания и печать на более легкой ткани.
Дизайн обложки журнала Ir, созданный художником Кришем Салманисом и установленный на фасаде Музея истории медицины размером 6,5х10 метров, привлек миллионы пользователей социальных сетей, подсчитали в музее. Плакат стал символом поддержки Латвией борьбы Украины за свободу.
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