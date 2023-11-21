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На литовской границе мигранты пытались прорваться с помощью "мужчин в военной форме"

rus.postimees.ee
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Забор на границе Литвы.
Забор на границе Литвы. Фото: Jānis Laizāns

На литовской границе были обнаружены двое мужчин в камуфляжной форме, которые сломали пограничный забор и пропустили около десятка человек, пытавшихся незаконно проникнуть в страну, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Литовское национальное вещание.

Из видео в новостном сюжете Литовского национального вещания LRT видно, как два человека в военной форме и масках разрушают литовско-белорусский пограничный забор, тем самым открывая нелегальным беженцам доступ в Литву, сообщила в понедельник литовская пограничная служба.

В субботу в районе пограничного пункта Пушкай десять человек пытались проникнуть в Литву, одному из них удалось пересечь границу, но при появлении литовских пограничников он быстро вернулся в Беларусь.

В этом году Литовская пограничная охрана выявила 85 умышленных попыток незаконного пересечения границы, во время которых были нарушены пограничные заграждения. В прошлом году таких случаев было 467.

В этом году литовские пограничники не пустили в Литву из Беларуси 2473 мигранта. С 3 августа 2021 года пограничники Литвы имеют право возвращать людей, нелегально прибывших в страну из Беларуси. Запрет на въезд был дан более чем 21 800 мигрантам.

Многие из беженцев продолжают пытаться вновь попасть в Литву, подчеркивает LRT. На литовской границе действует современная система наблюдения, позволяющая пограничникам оперативно реагировать на любые попытки незаконного пересечения границы.

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