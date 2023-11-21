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Во второй половине дня цена электроэнергии на бирже значительно превысит 700 евро за мегаватт-час

TVNET | FINANCENET rus.tvnet.lv
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Розетка и электроприбор. Иллюстративное фото
Розетка и электроприбор. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Во второй половине дня во вторник цена на электроэнергию на бирже NordPool значительно превысит отметку 700 евро за мегаватт-час, сообщает агентство LETA со ссылкой на предоставленную биржей информацию.

Еще месяц назад были моменты, когда стоимость электроэнергии на бирже была даже негативной, однако теперь ситуация изменилась. 

Сегодня с 15:00 до 16:00 электроэнергия будет стоить 777,18 евро за мегаватт-час.

В другое время суток цена на электроэнергию будет ниже, хотя и останется на значительно более высоком уровне, чем в предыдущие дни.

 

Среднесуточная цена, по расчетам, составляет 287,87 евро за мегаватт-час.

Аналогичная динамика цен на электроэнергию наблюдается в Эстонии и Литве.

Последний раз такой высокий уровень цен наблюдался в конце августа 2022 года, когда стоимость электроэнергии кратковременно достигала 800 евро за мегаватт-час.

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