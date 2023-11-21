В Латвии планируют построить завод по производству компонентов артиллерийских боеприпасов

Во вторник, 21 ноября, правительство Латвии поддержало создание государственного предприятия военной промышленности SIA Valsts aizsardzības korporācija.

Принимая во внимание потребности Национальных вооруженных сил Латвии, Valsts aizsardzības korporācija будет создавать совместные предприятия с латвийскими и иностранными компаниями для производства конкретной продукции, тем самым укрепляя надежность поставок.

Планируется, что в качестве одного из первых проектов, реализуемых Valsts aizsardzības korporācija, будет создание завода по производству модульных взрывных устройств для артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, совместно с финской и норвежской компанией Nammo, а также с французской и итальянской компанией Nexter.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 100 миллионов евро. Строительство завода в Латвии может стоить примерно 30 миллионов евро.

Проект создания завода будет подан на финансирование ЕС до 13 декабря. Согласно положению, можно будет получить до 45% софинансирования.

В то же время Valsts aizsardzības korporācija будет развивать и другие возможные направления деятельности для обеспечения безопасности военных поставок в Латвии.

Министерство обороны продолжит активный диалог и сотрудничество с местными предприятиями военной промышленности и после создания Valsts aizsardzības korporācija.