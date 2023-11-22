ЕЦБ предупредил о возможном штрафе для 20 банков

Ссылаясь на источники информации, знакомые с этой ситуацией, Bloomberg пишет, что ЕЦБ разослал письма банкам и установил для них индивидуальные сроки устранения указанных проблем. Штрафы, предусмотренные ЕЦБ, могут достигать 5% от среднедневной выручки банка.

Bloomberg добавляет, что серьезность нарушений, наблюдаемых ЕЦБ, варьируется от банка к банку и маловероятно, что штрафы будут применены к каждому из них.

ЕЦБ установил, что несколько банков не соблюли установленный в марте прошлого года временный срок для устранения недостатков.

ЕЦБ напрямую осуществляет надзор за 109 банками еврозоны.

В 2020 году ЕЦБ опубликовал рекомендации для банков по управлению климатическими рисками. Они также применяются к тем активным портфелям этих банков, которые связаны с выбросами углекислого газа.