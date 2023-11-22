ЕЦБ предупредил о возможном штрафе для 20 банков

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил, что наложит штрафы на 20 банков, если они не смогут устранить недостатки в управлении рисками изменения климата, сообщает информационное агентство Bloomberg в среду, 22 ноября.
Ссылаясь на источники информации, знакомые с этой ситуацией, Bloomberg пишет, что ЕЦБ разослал письма банкам и установил для них индивидуальные сроки устранения указанных проблем. Штрафы, предусмотренные ЕЦБ, могут достигать 5% от среднедневной выручки банка.
Bloomberg добавляет, что серьезность нарушений, наблюдаемых ЕЦБ, варьируется от банка к банку и маловероятно, что штрафы будут применены к каждому из них.
ЕЦБ установил, что несколько банков не соблюли установленный в марте прошлого года временный срок для устранения недостатков.
ЕЦБ напрямую осуществляет надзор за 109 банками еврозоны.
В 2020 году ЕЦБ опубликовал рекомендации для банков по управлению климатическими рисками. Они также применяются к тем активным портфелям этих банков, которые связаны с выбросами углекислого газа.
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