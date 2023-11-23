Выборы в Нидерландах: опросы предсказывают лидерство партии противника миграции Геерта Вилдерса

Кандидатка от его «Народной партии за свободу и демократию» (VVD) Дилан Йешилгёз-Зегериус надеется стать первой женщиной, которая сможет возглавить правительство в Нидерландах. Йешилгёз-Зегериус родилась в Турции, однако сейчас выступает за сокращение иммиграции в страну. Согласно результатам последних соцопросов, возглавляемая ею партия VVD находилась на первом месте (около 18% голосов).

Однако экзит-пол предсказал, что эта политическая сила занимает третье место с 23 местами в парламенте.

Все правительства в истории Нидерландов были коалиционными, но будущий состав парламента и, соответственно, потенциальной правящей коалиции обещает оказаться особенно фрагментированным.

Не исключалось, что сложится до сих пор беспрецедентная ситуация, когда ни одна из партий не наберет больше 20% голосов избирателей и не получит больше 30 мест в нижней палате парламента.

Если верить результатам экзит-пола, эти прогнозы не сбылись.

В гонке также принимает участие новая партия «Новый социальный контракт» (NSC) во главе с демократом Питером Омзигтом, ориентированная на реформирование голландской политической системы.

Омзигт не выражал интереса к тому, чтобы возглавить правительство самому, но его партия может получить ключевой блок голосов, без которого будет практически невозможно собрать коалицию большинства.

За ультраправыми и правоцентристами следует коалиция левых и «зелёных» во главе с бывшим заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

Главные вопросы текущих выборов

Итоги парламентских выборов определят, насколько консервативным окажется будущий кабинет министров.