Выборы в Нидерландах: опросы предсказывают лидерство партии противника миграции Геерта Вилдерса

После окончания голосования на досрочных парламентских выборах в Нидерландах опросы избирателей на выходе из участков предсказывают победу партии "Свобода" (PVV) во главе с Геертом Вилдерсом - давним противником ислама и миграции.
Опросы показали, что «Свобода» получила 35 мест в парламенте. Если эти предсказания окажутся верными, эта партия первой получит право на формирование нового правительства страны.
Однако для этого ей нужно будет сформировать коалицию, а как передает корреспондент Би-би-си в Нидерландах Анна Холлиган, некоторые партии в прошлом исключали возможность сотрудничества с Вилдерсом для создания правительства.
Но если партия, за которую проголосовало такое большое число избирателей, не получит шанс на формирование кабинета, это сыграет на руку сторонникам теорий о том, что политики не прислушиваются к мнению людей, заключает наш корреспондент.
Досрочные парламентские выборы в стране состоялись после того, как прежний премьер Марк Рютте решил оставить пост, который он занимал 13 лет.
Примерно равные шансы сменить его были у лидеров сразу четырех партий.
Всего за 150 мест в парламенте борются 26 партий.
Коалиционное правительство правоцентристского премьер-министра Марка Рютте распалось в июле этого года из-за разногласий по вопросу предоставления убежища мигрантам.
Рютте, дольше всех занимавший пост премьер-министра в стране, потерял популярность и решил больше не выдвигать свою кандидатуру.
Кандидатка от его «Народной партии за свободу и демократию» (VVD) Дилан Йешилгёз-Зегериус надеется стать первой женщиной, которая сможет возглавить правительство в Нидерландах. Йешилгёз-Зегериус родилась в Турции, однако сейчас выступает за сокращение иммиграции в страну. Согласно результатам последних соцопросов, возглавляемая ею партия VVD находилась на первом месте (около 18% голосов).
Однако экзит-пол предсказал, что эта политическая сила занимает третье место с 23 местами в парламенте.
Все правительства в истории Нидерландов были коалиционными, но будущий состав парламента и, соответственно, потенциальной правящей коалиции обещает оказаться особенно фрагментированным.
Не исключалось, что сложится до сих пор беспрецедентная ситуация, когда ни одна из партий не наберет больше 20% голосов избирателей и не получит больше 30 мест в нижней палате парламента.
Если верить результатам экзит-пола, эти прогнозы не сбылись.
В гонке также принимает участие новая партия «Новый социальный контракт» (NSC) во главе с демократом Питером Омзигтом, ориентированная на реформирование голландской политической системы.
Омзигт не выражал интереса к тому, чтобы возглавить правительство самому, но его партия может получить ключевой блок голосов, без которого будет практически невозможно собрать коалицию большинства.
За ультраправыми и правоцентристами следует коалиция левых и «зелёных» во главе с бывшим заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.
Главные вопросы текущих выборов
Итоги парламентских выборов определят, насколько консервативным окажется будущий кабинет министров.
На повестке дня - вопросы иммиграции, уровня жизни и борьбы с изменениями климата. Среди прочего избирателей заботят дефицит доступного жилья, сбои в системе здравоохранения и разрыв между богатыми и бедными.
Вопросы вокруг миграции остаются одними из наиболее важных для голландского общества. В прошлом году чистая миграция в страну (разница между числом въехавших и выехавших жителей) удвоилась и составила 220 тысяч, отчасти из-за притока беженцев из Украины.
Именно поэтому даже центристская партия NSC обещает снизить чистую миграцию до 50 тыс. в год, и поэтому же в стране растет популярность ультраправых.
Избиратели, заботящиеся об изменении климата, считают, что стране необходимо ускорить инвестиции в «зеленую» инфраструктуру и прекратить субсидирование компаний, работающих на ископаемом топливе.
В случае формирования ультраправой коалиции, вероятно, будет одобрено строительство новых атомных станций, а также запущена стратегия по ограничению иммиграции.
Более центристская коалиция, скорее всего, продолжит наращивание возобновляемой энергетики (в частности, ветряных электростанций в Северном море) и увеличит социальные расходы, а также повысит минимальную заработную плату.
Практически все партии заявляют о своем желании решить проблему с жилищным кризисом.
С начала войны в Украине Нидерланды оказывали Киеву активную помощь с вооружением, в частности, это одна из стран, решивших передать ВСУ истребители F-16. 17 ноября Нидерланды заявили об отправке еще одного пакета помощи на сумму 2 млрд евро в 2024 году.
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