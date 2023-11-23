На два года ограничен рост тарифов на распределение электроэнергии

Действующие в настоящее время нормативные акты не устанавливают предельного уровня повышения тарифов.

Теперь, с 1 января следующего года по 31 декабря 2025 года всем домохозяйствам с однофазным подключением и домохозяйствам с трехфазным подключением с силой тока 16, 20, 25 и 32 ампера будет установлен потолок на увеличение фиксированной части тарифа на передачу электроэнергии.

При однофазном и 16-амперном подключении повышение платы за электроэнергию в следующем году не может превышать 2 евро в месяц,

при однофазном и 20-амперном подключении - 2,50 евро в месяц, при однофазном и 20-амперном подключении - 2,50 евро в месяц, а при однофазном и 20-амперном подключении - 2,50 евро в месяц. Подключение на 25 ампер - 3 евро в месяц.

Для трехфазного подключения рост может быть выше: для подключения на 16 ампер - четыре евро в месяц, для подключения на 20 ампер - 4,50 евро в месяц, а для подключения на 25 ампер - 6 евро в месяц.

Представители Министерства климата и энергетики ранее отмечали, что на данный момент более 28 тысяч пользователей пересмотрели и скорректировали возможности подключения под свои нужды.