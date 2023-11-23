На два года ограничен рост тарифов на распределение электроэнергии

В четверг, 23 ноября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о рынке электроэнергии, Закону об энергетике и Закону "О регуляторе общественных услуг", ограничивающие максимальный рост тарифов на распределение электроэнергии двумя годами.
Действующие в настоящее время нормативные акты не устанавливают предельного уровня повышения тарифов.
Теперь, с 1 января следующего года по 31 декабря 2025 года всем домохозяйствам с однофазным подключением и домохозяйствам с трехфазным подключением с силой тока 16, 20, 25 и 32 ампера будет установлен потолок на увеличение фиксированной части тарифа на передачу электроэнергии.
При однофазном и 16-амперном подключении повышение платы за электроэнергию в следующем году не может превышать 2 евро в месяц,
при однофазном и 20-амперном подключении - 2,50 евро в месяц, при однофазном и 20-амперном подключении - 2,50 евро в месяц, а при однофазном и 20-амперном подключении - 2,50 евро в месяц. Подключение на 25 ампер - 3 евро в месяц.
Для трехфазного подключения рост может быть выше: для подключения на 16 ампер - четыре евро в месяц, для подключения на 20 ампер - 4,50 евро в месяц, а для подключения на 25 ампер - 6 евро в месяц.
Представители Министерства климата и энергетики ранее отмечали, что на данный момент более 28 тысяч пользователей пересмотрели и скорректировали возможности подключения под свои нужды.
По мнению авторов законопроектов, изменение тарифов на услуги распределительных сетей летом этого года проливает свет на ряд недостатков регулирования.
Быстрое изменение тарифов вызвало снижение доверия как к поставщику услуг, так и к государству, как защитнику общественных интересов.
"Цель поправок - способствовать прозрачности и предсказуемости в отношении регулируемых услуг - особенно в энергетическом секторе, где отдельные поставщики услуг, предоставляющие услуги по регулируемой цене, обслуживают очень большое количество пользователей, в том числе бытовых", - говорится говорится в аннотации к законопроекту.
Также депутаты предложили установить обязанность системных операторов включать в десятилетний план развития системы дополнительную информацию о соответствующей отрасли, будущих потребностях пользователей и прогнозах тарифов на услуги системы.
Комиссия по регулированию общественных услуг также должна будет определить максимальный уровень отклонения значений тарифов в методике расчета тарифов. Поправки повысят доступность информации для потребителей и будут распространяться как на услуги систем электроснабжения, так и на природный газ.
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