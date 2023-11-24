Решения по составу концерна LDz могут быть приняты в течение года

Он добавил, что уже некоторое время идет обсуждение и моделирование того, какие преимущества может принести консолидация дочерних предприятий.

"Я, конечно, не сторонник того, чтобы функции материнской компании брала на себя LDz. Тогда произойдет распыление внимания, поскольку хозяйство, которым управляет каждая из дочерних компаний, достаточно большое", - сказал Плявниекс.

В то же время он считает, что можно рассмотреть возможность объединения LDz Cargo, LDz Logistika и LDz ritošā sastāva serviss в ту или иную комбинацию, что позволит создать компанию, предоставляющую коммерческие транспортные услуги.

"Надо посмотреть, стоит ли двигаться в этом направлении. При этом следует подчеркнуть, что эти решения о LDz как о предприятии с государственным капиталом может принимать наш акционер - Министерство сообщения - и Кабинет министров, сама LDz не может принимать такие решения единолично", - сказал Плявниекс.