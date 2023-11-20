LDz не планирует массовых увольнений

По словам Плявниекса, в настоящее время на LDz работает около 6100 человек.

"Конечно, количество сотрудников еще корректируется при пересмотре определенных процессов, но масштабных изменений уже не происходит", - добавил председатель правления LDz.

Он также отметил, что в связи с изменением технологических процессов и использования инфраструктуры изменились и требования, которым должна соответствовать LDz.

"Однако и строительство Rail Baltica, и модернизация инфраструктуры только увеличат нагрузку на LDz. Поэтому, на мой взгляд, в будущем не должно быть значительного сокращения числа сотрудников, но производительность труда должна обязательно возрасти", - сказал Плявниекс.

Полный текст интервью с Плявниексом на латышском языке доступно по ссылке.