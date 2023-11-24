Украина рассказала, сколько ракет могла накопить Россия для ударов зимой

"Да, несколько месяцев уже нет таких обстрелов, как это было летом. Если в итоге считать, более 100 ракет каждый летний месяц [Россия] примерно использовала. Уже в осенние месяцы те, что прошли, таких интенсивных обстрелов ракетами нет", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что, по данным украинской разведки, в России могут производить около 100 дальнобойных ракет в месяц.

"Поэтому можно сделать определенный математический вывод, что 870 или даже 900.

Именно такое количество высокоточных дальнобойных, кроме авиационных ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а также "Ониксы", ракеты С-300. Мы говорим только о дальнобойных ракетах", - заявил представитель ВСУ.