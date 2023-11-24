Украина рассказала, сколько ракет могла накопить Россия для ударов зимой

В пятницу, 24 ноября, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия могла накопить около 900 ракет для будущих ударов по объектам украинской энергетики.
"Да, несколько месяцев уже нет таких обстрелов, как это было летом. Если в итоге считать, более 100 ракет каждый летний месяц [Россия] примерно использовала. Уже в осенние месяцы те, что прошли, таких интенсивных обстрелов ракетами нет", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что, по данным украинской разведки, в России могут производить около 100 дальнобойных ракет в месяц.
"Поэтому можно сделать определенный математический вывод, что 870 или даже 900.
Именно такое количество высокоточных дальнобойных, кроме авиационных ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а также "Ониксы", ракеты С-300. Мы говорим только о дальнобойных ракетах", - заявил представитель ВСУ.
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