Война России с Украиной: в чем главные проблемы двух армий и чего ждать зимой

Ситуация, когда ни одна из сторон не может добиться решающего успеха на поле боя, имеет причины и следствия.

Не удаётся скрытно сосредоточить ударную группировку и таким образом добиться внезапности. Замысел легко просчитывается, противник наносит превентивные удары по тылам, концентрирует огонь на наиболее опасных направлениях и в целом успешно обороняется.

Не удаётся завоевать преимущество в воздухе — не позволяет вражеская система ПВО.

Не удаётся реализовать перевес в численности бронетехники — современный поединок брони и снаряда чаще выигрывает снаряд. Или мина, или противотанковая ракета, или FPV-дрон.

Не удаётся быстро разминировать поля — не хватает техники разминирования по широкому фронту, а на узком участке такие действия сразу становятся заметны.

Не удаётся смести оборону противника плотным огнём артиллерии — не хватает ни стволов, ни снарядов.

Качество уравнивает количество, и наоборот.

Фото: Reuters

Еще одна особенность войны, которая продолжается уже полтора года, в том, что обе стороны, в первую очередь — комсостав, уже приобрели опыт и совершают меньше ошибок, которыми бы мог воспользоваться противник.

Но маховик войны продолжает крутиться и перемалывать ресурсы. В результате обоюдных атак стороны несут огромные людские и материальные потери, которые нужно быстро восполнять, а это не всегда получается.