В Даугавпилсе начато строительство второго магазина Lidl

В Даугавпилсе, на улице Балву, 1, в эти дни начинается строительство здания второго в городе магазина Lidl. Это означает, что завершен первый этап проекта, в ходе которого была подготовлена песчаная насыпь, необходимая для нового магазина, сообщили RUS TVNET в компании.
Проект здания магазина разработало архитектурное бюро Acitektura, а строительные работы проведет Jēkabpils PMK. Планируется, что новый магазин откроет свои двери в 2024 году.
"Над этим проектом мы работаем уже давно, поскольку для Даугавпилса, где высокий уровень покупательской активности, одного магазина Lidl недостаточно. Мы регулярно получали письма от жителей города с просьбой открыть еще один магазин Lidl в Даугавпилсе. Поэтому мы рады, что сегодня можем громогласно объявить о начале строительства второго магазина Lidl, - говорит Арунас Дзикас, член правления Lidl Latvija, - Новый магазин в Даугавпилсе позволит нам стать еще ближе к нашим покупателям, а горожане благодаря Lidl получат возможность существенно сэкономить при покупках".
Площадь здания нового магазина составит почти 2400 кв.м., с просторным торговым залом, занимающим более 1400 кв.м. Для благоустройства и озеленения территории вокруг магазина планируется высадить почти 190 различных кустарников и саженцев деревьев.
Общая сумма инвестиций, вложенных в новый магазин Lidl, и время открытия магазина будут названы позже.
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