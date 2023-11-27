В Даугавпилсе начато строительство второго магазина Lidl

"Над этим проектом мы работаем уже давно, поскольку для Даугавпилса, где высокий уровень покупательской активности, одного магазина Lidl недостаточно. Мы регулярно получали письма от жителей города с просьбой открыть еще один магазин Lidl в Даугавпилсе. Поэтому мы рады, что сегодня можем громогласно объявить о начале строительства второго магазина Lidl, - говорит Арунас Дзикас, член правления Lidl Latvija, - Новый магазин в Даугавпилсе позволит нам стать еще ближе к нашим покупателям, а горожане благодаря Lidl получат возможность существенно сэкономить при покупках".