В школах Елгавы проходит обширное тестирование на Covid-19. Возможна удаленная учеба

По словам руководителя Управления образования Елгавского края Гунты Айзы, учитывая, что в Елгаве не просто несколько случаев Covid-19, самоуправление отреагировало и немедленно начало тестирование во всех учебных заведениях.

"Нашему муниципалитету, думаю, и другим муниципалитетам тоже предложили пройти тестирование, и мы с радостью получили эти тесты. [...] Нам не нужно было за это платить, это государственное финансирование. Получив более 33 тысяч тестов, мы раздали их всем образовательным учреждениям - как дошкольным, так и школьным. В дошкольных, конечно, это предназначено для персонала", - рассказала она.