В школах Елгавы проходит обширное тестирование на Covid-19. Возможна удаленная учеба

С некоторых пор в учебных заведениях Елгавы проводится массовое тестирование на Covid-19, школьники также тестируются на дому. Родители опасаются, что могут ввести дистанционное обучение, сообщает программа 360TV ZIŅneši.
На данный момент в Елгавской средней школе технологий инфицированы 194 ученика из 1250, то есть 15%. В среднем болеют 4 ученика в классе. Максимальное количество - 9 пациентов в одном из классов. Если количество заболевших учеников станет больше, то рассматривается возможность организации обучения дистанционно.
Директор школы Байба Балоде-Лукьянска в беседе с журналистами признает, что бывают случаи, когда причиной заболевания является Covid-19, но обычно это простая простуда.
"Болеют и ученики, и учителя, но я не хочу сказать, что у всех это однозначно Covid-19, есть и простуды. [...] Заболела и школьная медсестра, и социальный педагог школы".
На данный момент директор не хочет подтверждать начало массовой эпидемии, но если это произойдет, школьная система готова обеспечить дистанционное обучение.
"Я не думаю, что на данный момент существует массовая эпидемия, но мы делаем все возможное, чтобы она не распространилась. [...] Но если число заболевших превысит 50%, то мы можем организовать учебу удаленно. На данный момент у нас есть все возможности - оборудованные классы с камерами, интерактивными досками, мы можем организовывать уроки онлайн".
По словам руководителя Управления образования Елгавского края Гунты Айзы, учитывая, что в Елгаве не просто несколько случаев Covid-19, самоуправление отреагировало и немедленно начало тестирование во всех учебных заведениях.
"Нашему муниципалитету, думаю, и другим муниципалитетам тоже предложили пройти тестирование, и мы с радостью получили эти тесты. [...] Нам не нужно было за это платить, это государственное финансирование. Получив более 33 тысяч тестов, мы раздали их всем образовательным учреждениям - как дошкольным, так и школьным. В дошкольных, конечно, это предназначено для персонала", - рассказала она.
Сейчас каждый муниципалитет может индивидуально решать, проводить или не проводить тестирование на Covid-19 в образовательных учреждениях, констатируют в Центре профилактики и контроля заболеваний.
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