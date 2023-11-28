С 1 февраля въезд в Юрмалу будет стоить 3 евро. Платить придется круглый год

Мониторинг транспортных потоков в 2021 и 2022 годах показывает, что в марте и октябре, когда плата за проезд не взимается, количество автомобилей, въезжающих в Юрмалу, выше, чем в апреле и сентябре, т.е. в сопоставимые месяцы, когда плата за проезд взимается.

Как уже сообщалось, Конституционный суд (КС) в понедельник, 27 ноября, признал, что правила о повышении платы за въезд в Юрмалу приостановлены необоснованно.

Таким образом Юрмальской думе фактически разрешено взимать более высокую плату за въезд в Юрмалу, при этом платный период продлевается на весь год.

Суд признал, что размер пошлины за въезд в зону особого режима должен быть сбалансирован со способностью общества уплатить пошлину. В противном случае въезд в зону особого режима был бы доступен исключительно небольшой состоятельной части общества.

В приказ министерства не включены аргументы в пользу того, что пошлина в размере трех евро при ее применении круглогодично была бы явно непропорциональной.

Юрмальская дума 30 сентября 2021 года приняла поправки к обязательным правилам, которые среди прочего предусматривали увеличение размера пошлины, уплачиваемой за въезд в зону особого режима в Юрмале, до трех евро вместо прежних двух евро, а также применение пошлины круглогодично.

Тогдашний министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс приостановил действие этих поправок. Дело в КС было возбуждено по заявлению Юрмальской думы, в котором содержится просьба проверить правомерность распоряжения министра о приостановлении действия обязательных правил.