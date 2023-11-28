С 1 февраля въезд в Юрмалу будет стоить 3 евро. Платить придется круглый год

С 1 февраля плата за въезд в Юрмалу составит три евро вместо двух евро, кроме того, режим пропусков будет работать весь год, а не только в летний сезон, как ранее, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
В курортном городе решено изменить правила, чтобы снизить возрастающую с каждым годом интенсивность дорожного движения и побудить водителей использовать более экологически чистые виды транспорта, пояснили в самоуправлении.
Председатель Юрмальской думы Рита Спроге обосновывает рост цен на одноразовые пропуска тем, что два евро не являются достаточным стимулом для того, чтобы выбирать Юрмальскую окружную дорогу или более дружественный окружающей среде транспорт.
Режим пропусков действует в Юрмале с 1996 года, а с 2013 года он был отменен в зимний сезон.
Для задекларированных владельцев или держателей недвижимости в Юрмале пропуска, как и раньше, будут бесплатными.
Стоимость долгосрочных пропусков также останется неизменной. Недельный пропуск на семь дней будет стоить 10 евро, на месяц или 30 дней - 31 евро, на три месяца или 90 дней - 55 евро. Пропуск на год или 365 дней будет стоить 180 евро или 0,49 евро в день, на полгода или 180 дней - 107 евро, а на 270 дней - 150 евро.
Долгосрочные пропуска можно будет начать оформлять с 2 января.
Для жителей Юрмалы в городе введено бесплатное общественное движение, и дума надеется в ближайшее время обеспечить и бесплатные поездки на поездах.
Мониторинг транспортных потоков в 2021 и 2022 годах показывает, что в марте и октябре, когда плата за проезд не взимается, количество автомобилей, въезжающих в Юрмалу, выше, чем в апреле и сентябре, т.е. в сопоставимые месяцы, когда плата за проезд взимается.
Как уже сообщалось, Конституционный суд (КС) в понедельник, 27 ноября, признал, что правила о повышении платы за въезд в Юрмалу приостановлены необоснованно.
Таким образом Юрмальской думе фактически разрешено взимать более высокую плату за въезд в Юрмалу, при этом платный период продлевается на весь год.
Суд признал, что размер пошлины за въезд в зону особого режима должен быть сбалансирован со способностью общества уплатить пошлину. В противном случае въезд в зону особого режима был бы доступен исключительно небольшой состоятельной части общества.
В приказ министерства не включены аргументы в пользу того, что пошлина в размере трех евро при ее применении круглогодично была бы явно непропорциональной.
Юрмальская дума 30 сентября 2021 года приняла поправки к обязательным правилам, которые среди прочего предусматривали увеличение размера пошлины, уплачиваемой за въезд в зону особого режима в Юрмале, до трех евро вместо прежних двух евро, а также применение пошлины круглогодично.
Тогдашний министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс приостановил действие этих поправок. Дело в КС было возбуждено по заявлению Юрмальской думы, в котором содержится просьба проверить правомерность распоряжения министра о приостановлении действия обязательных правил.
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