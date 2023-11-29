Sadales tīkls снизит фиксированную часть тарифа

Соответственно, для всех основных и специальных тарифных планов и всех уровней напряжения пересмотрены и снижены тарифы, вступившие в силу с 1 июля этого года. Пересмотренные тарифы поданы на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг, и ожидается, что они вступят в силу 1 января 2024 года.

Планируется, что после пересмотра фиксированная часть тарифа снизится примерно на 7-11%. Конкретное снижение будет зависеть от типа подключения и пользователем тарифного плана.

Переменная часть снизится на 1%, а конкретная сумма будет зависеть от месячного потребления электроэнергии.

В то же время с 1 января вступит в силу решение о государственной помощи для ограничения резкого роста тарифов на распределение, которое было утверждено Сеймом 23 ноября.

Оно ограничивает рост фиксированной части тарифа для однофазных (1F) подключений частных лиц до 25 ампер и трехфазных (3F) подключений до 25 ампер включительно, обеспечивая более постепенный и предсказуемый рост тарифов для частных потребителей.

С учетом обновленных тарифов на распределение и государственной поддержки фиксированная часть платы за услуги будет составлять 3-4,5 евро (без НДС) для наиболее часто используемых однофазных подключений и 7-26,5 евро для трехфазных в рамках тарифного плана "Основной".

Переменная плата за киловатт-час для тарифного плана "Основной" составит 0,03962 евро за киловатт-час (кВт/ч).

Для тарифного плана "Специальный" ежемесячная фиксированная плата будет снижена на 7-11%, а переменная плата за кВт/ч запланирована в размере 0,15848 евро.

На фиксированную часть тарифного плана "Специальный" ограничение на повышение не распространяется.

Как и прежде, конкретная плата за распределение электроэнергии для каждого домохозяйства будет зависеть от типа подключения, выбранного тарифного плана и ежемесячного потребления электроэнергии.