Citadele планирует предложить выгодные условия ипотечного кредитования. Независимо от решений политиков

В случае принятия поправок Citadele предложит всем потребителям в 2024 году скидку 1% на вновь выдаваемые ипотечные кредиты, на которую не повлияет закон о защите прав потребителей. Кроме того, Citadele вскоре начнет предлагать зеленый ипотечный кредит с особенно выгодной ставкой для энергоэффективных домов. Ожидается, что процентная ставка по этим ипотечным кредитам в 2024 году также будет снижена на 1%.

Председатель правления Citadele Йохан Акерблом утверждает, что банк ранее обращался как к правительству, так и к Сейму с предложением временно снизить процентную ставку по кредиту на 1%. Акерблом признает, что непредсказуемые дискуссии в Сейме, в ходе которых в каждом чтении законопроекта предлагаются совершенно разные решения, создали неопределенность, которая затрудняет принятие долгосрочных решений, благоприятных для клиентов, поскольку будущие последствия регулирования трудно предсказать. Однако, несмотря на это, Citadele готов внедрить механизмы поддержки как существующих, так и новых клиентов.

Представители банка сообщают, что Citadele открыт к сотрудничеству с правительством для поиска устойчивого решения, принимая во внимание все вовлеченные стороны и гарантируя, что Латвия продолжит оставаться благоприятным местом для прямых иностранных инвестиций. Citadele заявляет, что с премьер-министром Эвикой Силиней были проведены конструктивные переговоры.

Банк Citadele призывает лиц, принимающих решения, сохранять последовательность правовой среды и принцип правового доверия, поскольку это способствует статусу Латвии как экономики, благоприятной для инвестиций, в то время как правовая неопределенность этому препятствует.

Как сообщалось, 30 ноября Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма утвердила для рассмотрения в окончательном чтении поправки к закону о защите прав потребителей, согласно которым поддержка ипотечных заемщиков запланирована в размере 30% от их процентных выплат, но не более двух процентных пунктов от установленной процентной ставки за период.

Для оказания такой поддержки кредитные организации будут обязаны платить сбор "в целях защиты общественного благосостояния с учетом платежного бремени домохозяйств".

Компенсацию процентов по кредиту не получат ипотечные заемщики, имеющие кредиты с фиксированной процентной ставкой в ​​течение всего периода погашения кредита.