Фото ⟩ "Покупают все больше". "Питьевые" одеколоны в Риге по-прежнему легко доступны

Запрет не был бы эффективным действием

Минздрав отмечает, что спиртосодержащие косметические средства широко распространены как в Латвии, так и по всему миру, они оказывают значительный вклад в обеспечение процесса ухода жителей за телом. В данной ситуации, принимая во внимание значение использование упомянутого продукта в быту, запрет не был бы эффективным мероприятием.

Однако в мире есть много разных продуктов, которые в случае несоответственного применения могут нанести вред здоровью и жизни людей, например, бытовая химия, однако запрет на торговлю этим продуктом - не решение.

О потенциальном решении Минздрав сообщает: "Важно просвещать население и создавать соответствующие условия для формирования здоровых привычек и ответственности за свое здоровье, не менее важна доступность медицинских услуг. Минздрав согласен с тем, что необходимо найти решение, как защитить жизнь и здоровье лиц, которые предпочитают употреблять косметические средства для опьянения".

Косметические средства ни в коем случае не предусмотрены для внутреннего применения, поэтому использование косметических средств с целью опьянения не является нормальным или разумно предсказуемым условием использования косметических средств.

Употребление спиртосодержащих продуктов внутрь ставит здоровье под угрозу, ведь каждая доза алкоголя повышает риск развития различных заболеваний.

Употребление алкоголя является одной из основных причин заболеваемости и преждевременной смерти. Употребление алкоголя связано с более чем 200 заболеваниями и диагнозами, включая болезни печени, травмы, злокачественные новообразования и болезни сердца и кровеносной системы.