Фото ⟩ "Покупают все больше". "Питьевые" одеколоны в Риге по-прежнему легко доступны

Латвийская ассоциация алкогольной сферы еще несколько лет назад активно актуализировала серьезность темы. Исполнительный директор ассоциации Давис Витолс указал порталу Apollo.lv - члены ассоциации хаметили, что в результате быстрой инфляции и высоких ставок Euribor потребители все больше приобретают алкогольные напитки бюджетного класса. Эта тенденция заметно отличается от времени до пандемии Covid-19, когда люди все больше покупали алкоголь премиум-класса. Изменение привычек указывает и на то, что со снижением реальной платежеспособности увеличился риск употребления одеколона.
Европейское и латвийское законодательства предусматривают, что в спирт, использующийся в косметических средствах, необходимо добавлять денатурированные вещества. Эти средства не предусмотрены для внутреннего применения и не облагаются акцизным налогом.
Галерея: Центр Риги и одеколон
"Доступная мне информация свидетельствует о том, что в косметические продукты, излюбленные для употребления внутрь, согласно требованием закона добавлен денатурированный спирт. Последствия приема этих продуктов для здоровья наступают не сразу - человек отравляет себя медленно.
Люди покупают этот продукт из экономических расчетов. 250 мл косметического спирта крепостью 60% стоит примерно один евро. Если бы за этот продукт нужно было платить акциз на алкоголь, то акциз был бы примерно 2,59 евро, а с PVN общая цена составила бы 3,13 евро. И это при условии, что сам продукт стоит 0,00 евро.
Скорее всего, только часть этого продукта используется для косметических целей", - поясняет Витолс.
Ассоциация попросила магазины не ставить косметические продукты рядом с алкогольными напитками. Витолс отмечает: "Было бы не совсем правильно запрещать торговлю косметическими товарами в продовольственных магазинах, так как местами в Латвии снизилась бы доступность косметических продуктов и снизилась бы конкурентоспособность магазинов.
Крепость алкогольных напитков указывается на лицевой стороне этикетки. В настоящее время содержание алкоголя в большинстве косметических спиртосодержащих продуктов также можно узнать на лицевой этикетке. Похоже, производители пытаются выделить, насколько "крепкое" косметическое средство. Призывают информацию об объеме спирта указывать только на задней этикетке косметического средства, как у большинства продуктов".
Употребление алкогольных напитков является одним из основных факторов риска для здоровья населения в Латвии
Министерство здравоохранения указывает, что согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, зарегистрированный уровень потребления алкоголя в Латвии увеличивается с каждым годом. "Принимая во внимание вышеупомянутое, Министерство здравоохранения планирует и реализует национальную политику по ограничению алкоголя, а также продвигает новые инициативы по снижению употребления алкогольных напитков и ограничению распространения алкоголя, направленные на все общество.
Использование спиртосодержащих косметических средств в одурманивающих целях имеет место среди определенной группы потребителей алкоголя, на которую мало или вообще не влияют меры по ограничению легального алкоголя на национальном уровне.
Упомянутые косметические средства в данной ситуацию употребляются несоответственно предусмотренной цели, таким образом, люди подвергают свое здоровье и даже жизнь риску", - пишет Минздрав.
Министерство совместно с экспертами пришло к выводу, что хотя определение размеров нелегального алкогольного рынка проблематично, в целом объем нелегального алкогольного рынка сократился и интерес общества к нелегальному алкоголю, в том числе к покупке и использовании косметических средств, снижается.
Запрет не был бы эффективным действием
Минздрав отмечает, что спиртосодержащие косметические средства широко распространены как в Латвии, так и по всему миру, они оказывают значительный вклад в обеспечение процесса ухода жителей за телом. В данной ситуации, принимая во внимание значение использование упомянутого продукта в быту, запрет не был бы эффективным мероприятием.
Однако в мире есть много разных продуктов, которые в случае несоответственного применения могут нанести вред здоровью и жизни людей, например, бытовая химия, однако запрет на торговлю этим продуктом - не решение.
О потенциальном решении Минздрав сообщает: "Важно просвещать население и создавать соответствующие условия для формирования здоровых привычек и ответственности за свое здоровье, не менее важна доступность медицинских услуг. Минздрав согласен с тем, что необходимо найти решение, как защитить жизнь и здоровье лиц, которые предпочитают употреблять косметические средства для опьянения".
Косметические средства ни в коем случае не предусмотрены для внутреннего применения, поэтому использование косметических средств с целью опьянения не является нормальным или разумно предсказуемым условием использования косметических средств.
Употребление спиртосодержащих продуктов внутрь ставит здоровье под угрозу, ведь каждая доза алкоголя повышает риск развития различных заболеваний.
Употребление алкоголя является одной из основных причин заболеваемости и преждевременной смерти. Употребление алкоголя связано с более чем 200 заболеваниями и диагнозами, включая болезни печени, травмы, злокачественные новообразования и болезни сердца и кровеносной системы.
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