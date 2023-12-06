Затраты на Рижский центральный узел Rail Baltica выросли на 90 млн евро

Прошло чуть больше трех лет с начала строительства центрального узла Rail Baltica в Риге, и недавно в городском пейзаже наметились основные очертания новой станции, сообщает Lsm.lv. И заказчик, и подрядчик не скрывают, что проект стоит дороже, чем предполагалось изначально, и до его завершения затраты еще могут вырасти.
Ревет техника, крутятся автокраны, работают строители - в Риге формируется облик нового Центрального вокзала. В здании будет три этажа, и лучший вид будет с третьего этажа, откуда в ожидании поезда можно будет смотреть на церковные башни.
Строители показали СМИ недавно построенную арку, которая станет самой высокой точкой новой станции. Таких будет несколько. Застройщик сообщил, что работы идут, и все будет хорошо. Вопрос только в затратах - они будут выше запланированных.
Заказчик работ - Eiropas Dzelzceļa līnijas - сообщил, что с момента подписания контракта затраты выросли более чем на 90 миллионов евро, и, вероятно, вырастут еще больше. Таким образом, стоимость строительства центрального узла в Риге на данный момент достигает 523 миллионов евро.
Финансирование строительства запрошено по частям и на данный момент является достаточным.
Как сообщалось, в 2024 году планируется начать строительство инженерных сетей на южной стороне вокзала и приступить к отделочным работам, продолжить строительство крыши, а также построить эскалаторы и лифты, и провести работы по благоустройству территории Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, сообщают представители строительной компании BeReRix.
В следующем году также планируется завершить строительство несущих конструкций станции, а также эстакад и конструкций платформы. Строители также сообщили, что в следующем году продолжатся работы на южной стороне Рижского центрального узла Rail Baltica.
BeReRix начнет строительство железнодорожных систем в рамках следующего этапа строительных работ и финансирования, а в следующем году планируется начать строительство нового железнодорожного моста Rail Baltica на правом берегу реки Даугавы.
Галерея: Строительство Rail Baltica в Риге
Строители поясняют, что район строительства станции - самая большая и технически сложная часть Рижского центрального узла Rail Baltica. Строительство Рижского центрального узла Rail Baltica ведется с ноября 2020 года, и на третьем году строительства была завершена первая арочная конструкция станции, визуально обозначающая самую высокую точку станции - почти 30 метров.
Установка арки также позволит продолжить важную работу над конструкцией крыши. Конструкция крыши здания станции будет состоять из тысяч стальных труб, каждая из которых представляет собой трехмерную решетку, соединенную стальными узлами.
Продолжаются работы и на железнодорожном путепроводе по улице Гоголя - построены несущие конструкции остальных путепроводов. В районе автовокзала завершается строительство эстакады на уровне улицы, чтобы в ближайшем будущем площадь под эстакадой могла быть использована клиентами автовокзала.
Строители сообщают, что на третий год строительства Рижского центрального узла завершены работы по реконструкции железнодорожного путепровода на улице Лачплеша и несущих конструкций южной части улицы Дзирнаву и западной стороны улицы Гоголя. Было проведено бетонирование пролетов, строительство подпорной стенки на всей площади проекта выполнено на 98%, практически полностью завершена заливка железнодорожной насыпи, возведены эстакады и конструкции пассажирских перронов, завершено бетонирование в районе Центрального вокзала, а также изготовление и монтаж всех восьми фундаментов под опоры металлических арок вокзала.
Также залита бетонная плита зала ожидания, запланированного на третьем этаже вокзала, установлена первая несущая арка крыши, построены входы на железнодорожные платформы, в том числе в зоне будущего соединения улиц Тимотея и Элизабетес, построены конструкции железнодорожного моста через городской канал, завершено строительство железнодорожной эстакады в районе улицы Прагас и Рижского международного автовокзала, почти закончено строительство зоны высадки пассажиров в районе Рижского международного автовокзала.
Уже сообщалось, что проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими европейскими странами железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую европейскую железнодорожную линию протяженностью 870 километров с колеей 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.
Первоначально ожидалось, что расходы Rail Baltica составят 5,8 млрд евро, однако участвующие стороны неоднократно заявляли, что они существенно выросли. Часть расходов покроют средства Евросоюза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открыть последовательно в период с 2028 по 2030 год.
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