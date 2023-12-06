Затраты на Рижский центральный узел Rail Baltica выросли на 90 млн евро

В следующем году также планируется завершить строительство несущих конструкций станции, а также эстакад и конструкций платформы. Строители также сообщили, что в следующем году продолжатся работы на южной стороне Рижского центрального узла Rail Baltica.

BeReRix начнет строительство железнодорожных систем в рамках следующего этапа строительных работ и финансирования, а в следующем году планируется начать строительство нового железнодорожного моста Rail Baltica на правом берегу реки Даугавы.

Галерея: Строительство Rail Baltica в Риге

Строители поясняют, что район строительства станции - самая большая и технически сложная часть Рижского центрального узла Rail Baltica. Строительство Рижского центрального узла Rail Baltica ведется с ноября 2020 года, и на третьем году строительства была завершена первая арочная конструкция станции, визуально обозначающая самую высокую точку станции - почти 30 метров.

Установка арки также позволит продолжить важную работу над конструкцией крыши. Конструкция крыши здания станции будет состоять из тысяч стальных труб, каждая из которых представляет собой трехмерную решетку, соединенную стальными узлами.

Продолжаются работы и на железнодорожном путепроводе по улице Гоголя - построены несущие конструкции остальных путепроводов. В районе автовокзала завершается строительство эстакады на уровне улицы, чтобы в ближайшем будущем площадь под эстакадой могла быть использована клиентами автовокзала.