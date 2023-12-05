Фото ⟩ Ход строительства Rail Baltica в Риге: что сделано и планируется

Строители сообщают, что на третий год строительства Рижского центрального узла завершены работы по реконструкции железнодорожного путепровода на улице Лачплеша и несущих конструкций южной части улицы Дзирнаву и западной стороны улицы Гоголя. Было проведено бетонирование пролетов, строительство подпорной стенки на всей площади проекта выполнено на 98%, практически полностью завершена заливка железнодорожной насыпи, возведены эстакады и конструкции пассажирских перронов, завершено бетонирование в районе Центрального вокзала, а также изготовление и монтаж всех восьми фундаментов под опоры металлических арок вокзала.

Также залита бетонная плита зала ожидания, запланированного на третьем этаже вокзала, установлена первая несущая арка крыши, построены входы на железнодорожные платформы, в том числе в зоне будущего соединения улиц Тимотея и Элизабетес, построены конструкции железнодорожного моста через городской канал, завершено строительство железнодорожной эстакады в районе улицы Прагас и Рижского международного автовокзала, почти закончено строительство зоны высадки пассажиров в районе Рижского международного автовокзала.

Уже сообщалось, что проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими европейскими странами железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую европейскую железнодорожную линию протяженностью 870 километров с колеей 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Первоначально ожидалось, что расходы Rail Baltica составят 5,8 млрд евро, однако участвующие стороны неоднократно заявляли, что они существенно выросли. Часть расходов покроют средства Евросоюза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открыть последовательно в период с 2028 по 2030 год.

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