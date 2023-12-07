Инфографика ⟩ Eurostat: ВВП Латвии в третьем квартале не изменился, в Эстонии - упал на 4%

Согласно сезонно скорректированным данным, экономический рост в третьем квартале был зафиксирован в 16 странах-членах ЕС.

Самый сильный экономический рост в этот период был на Мальте (+7,1%), в Хорватии (+3%), Румынии (+2,9%), на Кипре (+2,2%) и в Греции (+2,1%). Наиболее резкое падение зафиксировано в Ирландии (-5,6%), Эстонии (-4%), Люксембурге (-1,8%) и Австрии (-1,6%). В Литве ВВП вырос на 0,1%.

В среднем ВВП как в ЕС, так и в еврозоне в третьем квартале не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В квартальном исчислении ВВП в ЕС не изменился, в то время как в еврозоне упал на 0,1%.

Экономический рост в третьем квартале был сильнее, чем в предыдущие три месяца, в 12 государствах-членах ЕС.

Наибольший рост был зафиксирован на Мальте (+2,4%), в Польше (+1,5%), на Кипре (+1,1%) и в Венгрии (+0,9%), а наибольшее сокращение - в Ирландии (-1,9%), Эстонии (-1,3%), Финляндии (-0,9%) и Австрии (-0,5%), в то время как в Греции и Литве ВВП остался на прежнем уровне. Экономика Латвии за тот же период выросла на 0,2%.

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