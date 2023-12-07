Фонд инвестиций за 83 млн евро купил логистический центр Rimi Baltic в Риге. Это 17 га территории

В компании добавили, что покупка является крупнейшей сделкой с недвижимостью в Латвии в 2023 году и крупнейшим приобретением логистического здания в Балтии.

Центр логистики Rimi Baltic представляет собой здание площадью 94 000 квадратных метров с прилегающей территорией около 17 гектаров.

Предыдущим владельцем логистического центра была компания Rimi, входящая в ICA Gruppen. Это одновременно и главный региональный офис Rimi, и распределительный центр, из которого координируется вся деятельность в Балтийском регионе. Rimi останется единственным арендатором центра и уже подписала 15-летний договор аренды с East Capital Real Estate.

В 2020 году объект был полностью отремонтирован и значительно расширен. Также была улучшена его энергетическая классификация.

Как пояснил генеральный директор Rimi Baltic Гедрюс Бандзевичус, сделка позволит высвободить капитал для сокращения чистого долга ICA Gruppen, владельца Rimi Baltic. Финансированием сделки занимается Swedbank.

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