Банки и другие кредиторы будут платить авансовый налог в 20% с прибыли за предыдущий год

В аннотации к поправкам говорится, что ввиду высокой концентрации кредитного рынка, которая делает услуги более дорогими и менее доступными для клиентов, и высоких процентных ставок, позволяющих финансовому сектору получать значительные прибыли, цель принятых поправок - обеспечить с помощью рычагов государственного бюджета более справедливое распределение бремени высоких процентных ставок между обществом и финансовым сектором.

Министерство, ссылаясь на данные Банка Латвии, указывает, что в первом полугодии 2023 года латвийские кредитные учреждения получили прибыль в размере 350,3 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем в соответствующем периоде 2022 года.

Такая ситуация обусловлена рядом внешних факторов, таких как политика Европейского центрального банка по повышению процентных ставок для сдерживания инфляции.

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