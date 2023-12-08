Видео ⟩ Почта отказалась отправлять посылку с телефоном из Латвии в Англию

"Мы получили письмо с почты. Учитывая, что сумма телефона указана как 500 британских фунтов, то нам придется заплатить налог - 139 евро и еще 5,99 евро за "растаможку", - поделилась Лидия.

Семья решила отправить телефон обратно в Англию, но тут начались проблемы.

Первоначально Latvijas Pasts заявила, что отправит посылку обратно, но через месяц Лидия снова получила приглашение пойти на почту и забрать посылку.

Работник почты объяснил, что это телефон и в нем есть батарейки, поэтому обратно его отправить нельзя, потому что там строгий контроль.

Но Лидия недоумевает, если телефон можно было прислать из Англии, то почему возникают такие проблемы отправить его назад.

Товары стоимостью до 45 евро не облагаются налогом, от 45 до 150 евро облагаются PVN по ставке в 21%, а свыше 150 евро облагаются и PVN, и таможенной пошлиной.

В Latvijas Pasts сообщили, что телефон был упакован ненадежно и не мог быть отправлен обратно, но просят Лидию снова обратиться на почту и рассказать все обстоятельства.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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