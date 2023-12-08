Годовая инфляция в Латвии в ноябре снизилась до 1%

Потребительские цены в Латвии в ноябре не изменились по сравнению с октябрем, но выросли на 1% в годовом исчислении - в ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2022 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 2,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В то же время средний за 12 месяцев уровень потребительских цен в ноябре вырос на 10,6% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.
В ноябре 2023 года по сравнению с октябрем наиболее существенно изменился уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем (-0,3 процентных пункта), товары и услуги, связанные с транспортом (-0,2 процентных пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,3 процентных пункта) и различные товары и услуги (+0,2 процентных пункта).
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1% за месяц.
Наиболее значительный вклад в повышение среднего уровня цен в этой группе за месяц внесли свежие овощи (+15,5%) и свежие фрукты (+2,6%). По окончании акций выросли цены на кофе (+2,2%), хлеб (+1,2%), в том числе преимущественно белый, вяленое, соленое или копченое мясо (+1%), молоко (+2%) и мороженое (+2,1%). С другой стороны, молочные продукты (-3,5%), кондитерские изделия (-2,0%), макароны (-3,4%) и шоколад (-1,5%) подешевели благодаря акциям. Цены снизились на картофель (-3,7%), сыр и творог (-0,9%) и свинину (-0,8%).
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за месяц снизился на 1,6%. Наиболее значительное снижение цен в этой группе за месяц произошло на отопление (-3,2%) и электроэнергию (-1,8%). Также снизились цены на природный газ, услуги по управлению жильем, твердое топливо и аренду.
Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели за месяц на 1,6%, в основном за счет снижения цен на топливо на 3,5%. Дизельное топливо подешевело на 3,6 %, бензин - на 3,8 %, а автомобильный газ - на 0,9 %. Цены также снизились на подержанные автомобили. Подорожали пассажирские авиаперевозки, запчасти и принадлежности для личного автотранспорта.
В группе "Разные товары и услуги" цены за месяц выросли на 4,5%. Подорожали средства личной гигиены и красоты, в основном из-за окончания акций. Выросла стоимость проживания в домах престарелых.
В других потребительских группах наиболее значительное падение цен за месяц наблюдалось на комплексные услуг отдыха, гостиничные услуги, обувь, пиво и крепкие спиртные напитки. Напротив, цены выросли на вино, бытовую химию и средства по уходу, фармацевтические препараты, корма для домашних животных и одежду.
В ноябре 2023 года наибольшее влияние на средний уровень потребительских цен по сравнению с ноябрем 2022 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+ 1 процентный пункт), алкогольные напитки и табак (+ 0,5 процентного пункта), здравоохранение (+ 0,5 процентного пункта), товары и услуги, связанные с жильем (-1,8 процентного пункта) и товары и услуги, связанные с транспортом (-0,7 процентного пункта).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом.
Наиболее значительный вклад в рост средних цен за год внесли хлеб (+8,9%) и кондитерские изделия (+3,1%). Дороже стали свинина (+10%), вяленое, соленое или копченое мясо (+4,8%) и мясные изделия (+6,3%). Цены выросли на кофе (+12,1%), свежие фрукты (+12%), свежие овощи (+7,8%), фруктовые и овощные соки (+19,3%), мороженое (+14,9%), оливковое масло (+31%), сладости (+14,9%), безалкогольные напитки (+12,5%), сушеные, консервированные или переработанные овощи (+13,2%), картофель (+8,7%), шоколад (+5,2%), яйца (+5,2%). С другой стороны, цены упали на молоко (-17,4%), молочные продукты (-11,3%), сливочное масло (-16,7%), сыр и творог (-3,9%), мясо птицы (-5%) и растительное масло (-10,8%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 7,5%. Цены на алкогольные напитки выросли на 8,1%, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 6,5%.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 9,1%. Наиболее значительно за год снизились цены на отопление (-19,3 %). Цены снизились на твердое топливо (-26,5%), природный газ (-27,7%), электроэнергию (-6,4%) и услуги канализации (-8,9%). С другой стороны, подорожали услуги по управлению жильем (+6,2%), квартплата (+9,1%), вывоз мусора (+13,6%). Дороже стали услуги по содержанию и ремонту жилья, а также материалы для содержания и ремонта жилья.
В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 8 %. За год подорожали фармацевтические препараты, услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги медицинских аналитических лабораторий и рентгеновских центров.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, снизились за год на 5,1%, в основном за счет падения цен на топливо на 12 %. Дизельное топливо подешевело на 14,1%, бензин - на 8%, а автомобильный газ - на 15,9 %. Цены на подержанные автомобили также снизились за год. Цены выросли на автомобильный пассажирский транспорт, техническое обслуживание и ремонт личных автомобилей, прочие услуги для личных автомобилей и воздушный пассажирский транспорт.
Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 4,8%, при этом подорожали корма для домашних животных, услуги для отдыха и спорта, подписка на телевидение, цветы, газеты и журналы. Персональные компьютеры и комплексные услуги отдыха подешевели.
В группе "Разные товары и услуги" цены за год выросли на 7%, в основном за счет роста цен на средства личной гигиены и красоты. Дороже стали парикмахерские услуги и услуги салонов красоты, а также стоимость проживания в домах престарелых.
В других группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на одежду, услуги ресторанов и кафе, бытовую химию и средства по уходу, телекоммуникационные услуги, услуги столовых, дошкольное образование, обувь.
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