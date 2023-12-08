Годовая инфляция в Латвии в ноябре снизилась до 1%

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 7,5%. Цены на алкогольные напитки выросли на 8,1%, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 6,5%.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 9,1%. Наиболее значительно за год снизились цены на отопление (-19,3 %). Цены снизились на твердое топливо (-26,5%), природный газ (-27,7%), электроэнергию (-6,4%) и услуги канализации (-8,9%). С другой стороны, подорожали услуги по управлению жильем (+6,2%), квартплата (+9,1%), вывоз мусора (+13,6%). Дороже стали услуги по содержанию и ремонту жилья, а также материалы для содержания и ремонта жилья.

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 8 %. За год подорожали фармацевтические препараты, услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги медицинских аналитических лабораторий и рентгеновских центров.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, снизились за год на 5,1%, в основном за счет падения цен на топливо на 12 %. Дизельное топливо подешевело на 14,1%, бензин - на 8%, а автомобильный газ - на 15,9 %. Цены на подержанные автомобили также снизились за год. Цены выросли на автомобильный пассажирский транспорт, техническое обслуживание и ремонт личных автомобилей, прочие услуги для личных автомобилей и воздушный пассажирский транспорт.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 4,8%, при этом подорожали корма для домашних животных, услуги для отдыха и спорта, подписка на телевидение, цветы, газеты и журналы. Персональные компьютеры и комплексные услуги отдыха подешевели.

В группе "Разные товары и услуги" цены за год выросли на 7%, в основном за счет роста цен на средства личной гигиены и красоты. Дороже стали парикмахерские услуги и услуги салонов красоты, а также стоимость проживания в домах престарелых.

В других группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на одежду, услуги ресторанов и кафе, бытовую химию и средства по уходу, телекоммуникационные услуги, услуги столовых, дошкольное образование, обувь.

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