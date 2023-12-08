Латвия получит противокорабельную ракетную систему NSM; большую часть расходов покроют США

В пятницу министр обороны Андрис Спрудс и посол США Кристофер Робинсон объявили о заключении договора на приобретение системы NSM, произведенной американской компанией Raytheon и норвежской компанией Kongsberg.

Спрудс в пятницу отметил, что NSM обеспечит защиту побережья Латвии, безопасность судоходных путей и в случае необходимости будет включена в общую оборонную систему альянса.

Общая сумма контракта составляет 105 млн долларов США.

Значительную финансовую поддержку в приобретении противокорабельной ракетной системы оказывают США, которые покрывают 70% от общей суммы контракта, тогда как Латвия оплатит 30%.

NSM - это противокорабельная ракетная система, способная поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии до 185 километров. Эта ракетная система используется такими странами НАТО, как США, Польша, Германия, Норвегия, Румыния, Великобритания, Канада и Нидерланды. Радиус действия системы составляет около 200 километров.

Планируется, что внедрение NSM начнется с 2026 года, а завершится поставка в 2027 году. Спрудс не стал раскрывать подробности о том, в каком месте будут размещены эти системы.

Как сообщалось, в апреле 2022 года Сейм поддержал поправки к закону о финансировании обороны, предусматривающие к 2025 году постепенное увеличение финансирования обороны страны до 2,5% от прогнозируемого на соответствующий год объема внутреннего валового продукта.

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