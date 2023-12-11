Фото и видео ⟩ В Эстонии замерзший водопад превратился в изящный комплекс ледяных пещер

Водопад Ягала в Харьюмаа, Эстония, в холодную погоду образовал неземной краcоты ледяной замок, посмотреть на который в воскресенье пришли десятки людей, пишет Rus.Postimees.
Водопад Ягала имеет высоту около восьми метров и ширину более 50 метров. Это самый высокий природный водопад в Эстонии, так как водопад Валасте в Ида-Вирумаа, как и другие водопады глинта Онтика, хоть и выше, но они возникли после работ по мелиорации чуть более 150 лет назад, когда для осушения небольших окрестных болот в известняковом плато был проделан ров.
Водопад Ягала представляет из себя захватывающее зрелище, даже когда погода становится теплее и наступает время весеннего половодья.
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