Пн, 11.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото и видео ⟩ В Эстонии замерзший водопад превратился в изящный комплекс ледяных пещер

Postimees
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Водопад Ягала в Харьюмаа, Эстония, в холодную погоду образовал неземной краcоты ледяной замок, посмотреть на который в воскресенье пришли десятки людей, пишет Rus.Postimees.

Водопад Ягала имеет высоту около восьми метров и ширину более 50 метров. Это самый высокий природный водопад в Эстонии, так как водопад Валасте в Ида-Вирумаа, как и другие водопады глинта Онтика, хоть и выше, но они возникли после работ по мелиорации чуть более 150 лет назад, когда для осушения небольших окрестных болот в известняковом плато был проделан ров.

Водопад Ягала представляет из себя захватывающее зрелище, даже когда погода становится теплее и наступает время весеннего половодья.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх